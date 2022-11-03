Россия представила доказательства причастности Британии к атаке на Севастополь

03 ноября 2022 в 23:56 Размер текста - 17 +

Посол РФ в Британии заявил о причастности страны к атаке на Черноморский флот Фото: Дмитрий Николаев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Россия передала Британии данные о том, что страна причастна к атаке на корабли Черноморского флота РФ. Об этом заявил посол Москвы в Великобритании Андрей Келин в эфире канала Sky News. «Доказательства участия британских сил специального назначения в подготовке действий против флота в Севастополе были переданы сегодня утром британскому послу и военному атташе. Это станет достоянием общественности довольно скоро», — заявил дипломат в эфире британского телеканала. Минобороны РФ в октябре сообщило, что ВСУ обстреляли корабли Черноморского флота. Атака судов была совершена с применением морских беспилотников. По данным ведомства, в этом принимали участие британские специалисты. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выступил с заявлением, что атаку судов российского флота в Севастополе совершили «люди доброй воли». Ранее посла Великобритании Дебору Броннерт вызвали в МИД РФ после подозрений о том, что Лондон причастен к теракту Вооруженных сил Украины на Черноморский флот. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию в Украине. Как заявил президент РФ Владимир Путин, она нацелена на денацификацию и демилитаризацию страны. В ходе нее в состав РФ вошли Донецкая и Луганская народная республики, Херсонская область, а также часть Запорожья.

Россия передала Британии данные о том, что страна причастна к атаке на корабли Черноморского флота РФ. Об этом заявил посол Москвы в Великобритании Андрей Келин в эфире канала Sky News. «Доказательства участия британских сил специального назначения в подготовке действий против флота в Севастополе были переданы сегодня утром британскому послу и военному атташе. Это станет достоянием общественности довольно скоро», — заявил дипломат в эфире британского телеканала. Минобороны РФ в октябре сообщило, что ВСУ обстреляли корабли Черноморского флота. Атака судов была совершена с применением морских беспилотников. По данным ведомства, в этом принимали участие британские специалисты. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выступил с заявлением, что атаку судов российского флота в Севастополе совершили «люди доброй воли». Ранее посла Великобритании Дебору Броннерт вызвали в МИД РФ после подозрений о том, что Лондон причастен к теракту Вооруженных сил Украины на Черноморский флот. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию в Украине. Как заявил президент РФ Владимир Путин, она нацелена на денацификацию и демилитаризацию страны. В ходе нее в состав РФ вошли Донецкая и Луганская народная республики, Херсонская область, а также часть Запорожья.