03 ноября 2022

Россия представила доказательства причастности Британии к атаке на Севастополь

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Черноморский флот, Крым и летний отдых. ХМАО, крым, севастополь, черное море, памятник затопленным кораблям
Посол РФ в Британии заявил о причастности страны к атаке на Черноморский флот Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Россия передала Британии данные о том, что страна причастна к атаке на корабли Черноморского флота РФ. Об этом заявил посол Москвы в Великобритании Андрей Келин в эфире канала Sky News.

«Доказательства участия британских сил специального назначения в подготовке действий против флота в Севастополе были переданы сегодня утром британскому послу и военному атташе. Это станет достоянием общественности довольно скоро», — заявил дипломат в эфире британского телеканала.

Минобороны РФ в октябре сообщило, что ВСУ обстреляли корабли Черноморского флота. Атака судов была совершена с применением морских беспилотников. По данным ведомства, в этом принимали участие британские специалисты. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выступил с заявлением, что атаку судов российского флота в Севастополе совершили «люди доброй воли».

Ранее посла Великобритании Дебору Броннерт вызвали в МИД РФ после подозрений о том, что Лондон причастен к теракту Вооруженных сил Украины на Черноморский флот.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию в Украине. Как заявил президент РФ Владимир Путин, она нацелена на денацификацию и демилитаризацию страны. В ходе нее в состав РФ вошли Донецкая и Луганская народная республики, Херсонская область, а также часть Запорожья.

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Россия передала Британии данные о том, что страна причастна к атаке на корабли Черноморского флота РФ. Об этом заявил посол Москвы в Великобритании Андрей Келин в эфире канала Sky News. «Доказательства участия британских сил специального назначения в подготовке действий против флота в Севастополе были переданы сегодня утром британскому послу и военному атташе. Это станет достоянием общественности довольно скоро», — заявил дипломат в эфире британского телеканала. Минобороны РФ в октябре сообщило, что ВСУ обстреляли корабли Черноморского флота. Атака судов была совершена с применением морских беспилотников. По данным ведомства, в этом принимали участие британские специалисты. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выступил с заявлением, что атаку судов российского флота в Севастополе совершили «люди доброй воли». Ранее посла Великобритании Дебору Броннерт вызвали в МИД РФ после подозрений о том, что Лондон причастен к теракту Вооруженных сил Украины на Черноморский флот. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию в Украине. Как заявил президент РФ Владимир Путин, она нацелена на денацификацию и демилитаризацию страны. В ходе нее в состав РФ вошли Донецкая и Луганская народная республики, Херсонская область, а также часть Запорожья.
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