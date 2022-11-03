Глава МИД Украины: теракт в Севастополе совершили «люди доброй воли»

03 ноября 2022 в 15:52 Размер текста - 17 +

Дмитрий Кулеба рассказал, кто еще мог участвовать в атаке на ЧФ, кроме Киева Фото: Дмитрий Николаев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Атаку судов российского флота в Севастополе совершили «люди доброй воли». С таким заявлением выступил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. «Люди доброй воли», — ответил Кулеба на вопрос ведущих испанской радиостанции Cadena SER о том, кто, если не Киев, ответственен за обстрел российских кораблей в Севастополе. Атака судов тогда была совершена с применением морских беспилотников. В октябре ВСУ обстреляли корабли Черноморского флота РФ. Глава региона назвал эту атаку украинских военных одной из самых масштабных с начала спецоперации. После атаки ВСУ Россия приняла решение о приостановлении своего участия в зерновой сделке. Позднее, однако, Путин объявил о возобновлении участия в экспорте зерна после получения от Украины необходимых гарантий безопасности.

Атаку судов российского флота в Севастополе совершили «люди доброй воли». С таким заявлением выступил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. «Люди доброй воли», — ответил Кулеба на вопрос ведущих испанской радиостанции Cadena SER о том, кто, если не Киев, ответственен за обстрел российских кораблей в Севастополе. Атака судов тогда была совершена с применением морских беспилотников. В октябре ВСУ обстреляли корабли Черноморского флота РФ. Глава региона назвал эту атаку украинских военных одной из самых масштабных с начала спецоперации. После атаки ВСУ Россия приняла решение о приостановлении своего участия в зерновой сделке. Позднее, однако, Путин объявил о возобновлении участия в экспорте зерна после получения от Украины необходимых гарантий безопасности.