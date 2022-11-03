Посол Великобритании посетила МИД России после атаки на Севастополь

Посол Великобритании Дебора Броннерт была вызвана в МИД РФ
Посла Великобритании Дебора Броннерт вызвали в МИД РФ после подозрений о том, что Лондон причастен к теракту Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Черноморский флот. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.
«Броннерт пробыла в МИД более получаса. От комментариев прессе она отказалась», — говорит он. Также он отметил, что на входе в здание ведомства посла ожидали студенты, которые скандировали: «Великобритания — страна-террорист».
Ранее Британию объявили участником боевых действий на Украине после теракта в Севастополе. До этого в Минобороны РФ заявили, что теракт был организован британскими специалистами. Теракт произошел утром 29 октября.
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