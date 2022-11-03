Посол Великобритании посетила МИД России после атаки на Севастополь

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Цветы у консульства Великобритании в Екатеринбурге. Екатеринбург , британский флаг, консульство великобритании
Посол Великобритании Дебора Броннерт была вызвана в МИД РФ Фото:

Посла Великобритании Дебора Броннерт вызвали в МИД РФ после подозрений о том, что Лондон причастен к теракту Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Черноморский флот. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

«Броннерт пробыла в МИД более получаса. От комментариев прессе она отказалась», — говорит он. Также он отметил, что на входе в здание ведомства посла ожидали студенты, которые скандировали: «Великобритания — страна-террорист».

Ранее Британию объявили участником боевых действий на Украине после теракта в Севастополе. До этого в Минобороны РФ заявили, что теракт был организован британскими специалистами. Теракт произошел утром 29 октября.

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Посла Великобритании Дебора Броннерт вызвали в МИД РФ после подозрений о том, что Лондон причастен к теракту Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Черноморский флот. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости. «Броннерт пробыла в МИД более получаса. От комментариев прессе она отказалась», — говорит он. Также он отметил, что на входе в здание ведомства посла ожидали студенты, которые скандировали: «Великобритания — страна-террорист». Ранее Британию объявили участником боевых действий на Украине после теракта в Севастополе. До этого в Минобороны РФ заявили, что теракт был организован британскими специалистами. Теракт произошел утром 29 октября.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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