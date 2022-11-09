В Донецке произошел обстрел рейсового автобуса, заявил Алексей Кулемзин
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В Донецке Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли рейсовый автобус, в результате которого был ранен водитель. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
«Последствия обстрела Киевского района. Повреждены дома частного сектора, рейсовый автобус. Ранен водитель», — приводит Пятый канал слова мэра.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Российские войска спасают мирных жителей Донбасса от обстрелов ВСУ и нацбатов, которые продолжались 8 лет.
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