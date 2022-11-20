Сын Трампа опубликовал мем про Байдена и Зеленского. Скрин

21 ноября 2022 в 06:55 Размер текста - 17 +

Сын Трампа посмеялся над Байденом за сбор денег для Зеленского из карманов американцев Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Старший сын бывшего президента США Дональда Трампа Дональд Джон Трамп придумал шутку про сбор средств Вашингтона на новый пакет помощи Киеву. Мем был выложен в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). «Где мои деньги, Джо (президент США, — ред. URA.RU)?», — будто бы спрашивает Зеленский у Байдена. «Успокойся, мои 87 000 налоговых инспекторов собирают их прямо сейчас», — якобы отвечает ему лидер США. Дональд Джон Трамп уточнил, что это всего лишь пародия, однако он бы не удивился, «что так и было на самом деле». Украина регулярно получает военную помощь от западных стран. Ранее в США решили выделить военную помощь на сумму 400 миллионов долларов. В Пентагоне пообещали не прекращать помогать Украине из-за начала зимы. Американская конгрессвумен Марджори Тейлор Грин отметила, что своими действиями Джо Байден становится похожим на исполняющего должность вице-президента при президенте Украины Владимире Зеленском. Старший сын экс-президента США Дональда Трампа Дональд Джон Трамп — младший опубликовал мем, высмеивающий сбор средств на новый пакет помощи Киеву Соцсеть Дональда Джона Трампа

Старший сын бывшего президента США Дональда Трампа Дональд Джон Трамп придумал шутку про сбор средств Вашингтона на новый пакет помощи Киеву. Мем был выложен в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). «Где мои деньги, Джо (президент США, — ред. URA.RU)?», — будто бы спрашивает Зеленский у Байдена. «Успокойся, мои 87 000 налоговых инспекторов собирают их прямо сейчас», — якобы отвечает ему лидер США. Дональд Джон Трамп уточнил, что это всего лишь пародия, однако он бы не удивился, «что так и было на самом деле». Украина регулярно получает военную помощь от западных стран. Ранее в США решили выделить военную помощь на сумму 400 миллионов долларов. В Пентагоне пообещали не прекращать помогать Украине из-за начала зимы. Американская конгрессвумен Марджори Тейлор Грин отметила, что своими действиями Джо Байден становится похожим на исполняющего должность вице-президента при президенте Украины Владимире Зеленском.