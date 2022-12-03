Жительница Херсона поблагодарила Путина за спасение. Видео

04 декабря 2022 в 10:32 Размер текста - 17 +

Жительница Херсона поблагодарила Путина за помощь Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Присоединение Донбасса, Запорожья и Херсона к России Жительница Херсона Светлана Немыкина поблагодарила президента России Владимира Путина за «спасение от бомбежек» в регионе. Сейчас она живет в Анапе и проходит лечение в медучреждении. «Сейчас я нахожусь в Анапе, уже спокойно ночью сплю. Уже таких нет стрессов. Благодаря вашим жителям нас хорошо приняли, приютили, кормят нас. Спасибо, конечно, [Владимиру] Путину, президенту, который нас спас от бомбежек», — поделилась впечатлениями Немыкина. Она отметила, что теперь ей хочется продолжать спокойно жить в регионе. В Анапе жительница Херсона проходит лечение в городской поликлинике, в которой для новых граждан России открыт отдельный кабинет терапевта. Ранее пенсионерка жаловалась на проблемы со здоровьем, усугубившиеся на фоне стресса, пережитого в Херсоне. Однако теперь она может воспользоваться помощью специалиста в специально отведенном кабинете и уже не беспокоится по поводу своего здоровья. Врач уже проконсультировал Немыкину и предоставил ей необходимые лекарства. В отдельном кабинете терапевта городской поликлиники пройти все необходимые процедуры могут и другие жители Херсонской и Запорожской областей. Как уточнили на сайте региона, прием ведется с 8:00 до 17:00.

Жительница Херсона Светлана Немыкина поблагодарила президента России Владимира Путина за «спасение от бомбежек» в регионе. Сейчас она живет в Анапе и проходит лечение в медучреждении. «Сейчас я нахожусь в Анапе, уже спокойно ночью сплю. Уже таких нет стрессов. Благодаря вашим жителям нас хорошо приняли, приютили, кормят нас. Спасибо, конечно, [Владимиру] Путину, президенту, который нас спас от бомбежек», — поделилась впечатлениями Немыкина. Она отметила, что теперь ей хочется продолжать спокойно жить в регионе. В Анапе жительница Херсона проходит лечение в городской поликлинике, в которой для новых граждан России открыт отдельный кабинет терапевта. Ранее пенсионерка жаловалась на проблемы со здоровьем, усугубившиеся на фоне стресса, пережитого в Херсоне. Однако теперь она может воспользоваться помощью специалиста в специально отведенном кабинете и уже не беспокоится по поводу своего здоровья. Врач уже проконсультировал Немыкину и предоставил ей необходимые лекарства. В отдельном кабинете терапевта городской поликлиники пройти все необходимые процедуры могут и другие жители Херсонской и Запорожской областей. Как уточнили на сайте региона, прием ведется с 8:00 до 17:00.