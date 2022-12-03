03 декабря 2022

Жительница Херсона поблагодарила Путина за спасение. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, портрет, путин владимир
Жительница Херсона поблагодарила Путина за помощь Фото:
новость из сюжета
Присоединение Донбасса, Запорожья и Херсона к России

Жительница Херсона Светлана Немыкина поблагодарила президента России Владимира Путина за «спасение от бомбежек» в регионе. Сейчас она живет в Анапе и проходит лечение в медучреждении.

«Сейчас я нахожусь в Анапе, уже спокойно ночью сплю. Уже таких нет стрессов. Благодаря вашим жителям нас хорошо приняли, приютили, кормят нас. Спасибо, конечно, [Владимиру] Путину, президенту, который нас спас от бомбежек», — поделилась впечатлениями Немыкина. Она отметила, что теперь ей хочется продолжать спокойно жить в регионе.

В Анапе жительница Херсона проходит лечение в городской поликлинике, в которой для новых граждан России открыт отдельный кабинет терапевта. Ранее пенсионерка жаловалась на проблемы со здоровьем, усугубившиеся на фоне стресса, пережитого в Херсоне. Однако теперь она может воспользоваться помощью специалиста в специально отведенном кабинете и уже не беспокоится по поводу своего здоровья. Врач уже проконсультировал Немыкину и предоставил ей необходимые лекарства.

В отдельном кабинете терапевта городской поликлиники пройти все необходимые процедуры могут и другие жители Херсонской и Запорожской областей. Как уточнили на сайте региона, прием ведется с 8:00 до 17:00.

Все главные новости о спецоперации - в одном письме каждый вечер. Подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жительница Херсона Светлана Немыкина поблагодарила президента России Владимира Путина за «спасение от бомбежек» в регионе. Сейчас она живет в Анапе и проходит лечение в медучреждении. «Сейчас я нахожусь в Анапе, уже спокойно ночью сплю. Уже таких нет стрессов. Благодаря вашим жителям нас хорошо приняли, приютили, кормят нас. Спасибо, конечно, [Владимиру] Путину, президенту, который нас спас от бомбежек», — поделилась впечатлениями Немыкина. Она отметила, что теперь ей хочется продолжать спокойно жить в регионе. В Анапе жительница Херсона проходит лечение в городской поликлинике, в которой для новых граждан России открыт отдельный кабинет терапевта. Ранее пенсионерка жаловалась на проблемы со здоровьем, усугубившиеся на фоне стресса, пережитого в Херсоне. Однако теперь она может воспользоваться помощью специалиста в специально отведенном кабинете и уже не беспокоится по поводу своего здоровья. Врач уже проконсультировал Немыкину и предоставил ей необходимые лекарства. В отдельном кабинете терапевта городской поликлиники пройти все необходимые процедуры могут и другие жители Херсонской и Запорожской областей. Как уточнили на сайте региона, прием ведется с 8:00 до 17:00.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...