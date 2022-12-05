В Эстонии сообщили о тайном соглашении между США и Китаем по России 05 декабря 2022 в 20:58 Размер текста - 17 + США и Китай заключили тайное соглашение, связанное с поставками вооружения на Украину, пишет Postimees Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине США и Китай заключили тайное соглашение с целью не усугублять конфликт между РФ и Украиной. Об этом сообщает обозреватель эстонской газеты Postimees Эдвард Лукас. «Закулисное соглашение между США и Китаем не „эскалировать“ конфликт. США, похоже, заблокировали попытку Польши отправить в Украину старые военные самолеты МиГ-29. Взамен Китай согласился не поставлять России оборудование», — уточнил он. Его слова приводит эстонская газета Postimees. Он также рассуждает, что для Запада Китай может рассматриваться как участник европейской безопасности. Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что Россия усилит сотрудничество с Китаем. В свою очередь председатель КНР Си Цзиньпин подчеркнул укрепление отношений между странами. США и Китай заключили тайное соглашение с целью не усугублять конфликт между РФ и Украиной. Об этом сообщает обозреватель эстонской газеты Postimees Эдвард Лукас. «Закулисное соглашение между США и Китаем не „эскалировать“ конфликт. США, похоже, заблокировали попытку Польши отправить в Украину старые военные самолеты МиГ-29. Взамен Китай согласился не поставлять России оборудование», — уточнил он. Его слова приводит эстонская газета Postimees. Он также рассуждает, что для Запада Китай может рассматриваться как участник европейской безопасности. Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что Россия усилит сотрудничество с Китаем. В свою очередь председатель КНР Си Цзиньпин подчеркнул укрепление отношений между странами. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям