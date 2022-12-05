В Эстонии сообщили о тайном соглашении между США и Китаем по России

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Флаг ЛГБТ на посольстве Соединенных Штатов Америки. Москва, американский флаг, флаг сша, американское посольство, посольство сша
США и Китай заключили тайное соглашение, связанное с поставками вооружения на Украину, пишет Postimees Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

США и Китай заключили тайное соглашение с целью не усугублять конфликт между РФ и Украиной. Об этом сообщает обозреватель эстонской газеты Postimees Эдвард Лукас.

«Закулисное соглашение между США и Китаем не „эскалировать“ конфликт. США, похоже, заблокировали попытку Польши отправить в Украину старые военные самолеты МиГ-29. Взамен Китай согласился не поставлять России оборудование», — уточнил он. Его слова приводит эстонская газета Postimees. Он также рассуждает, что для Запада Китай может рассматриваться как участник европейской безопасности.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что Россия усилит сотрудничество с Китаем. В свою очередь председатель КНР Си Цзиньпин подчеркнул укрепление отношений между странами.

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США и Китай заключили тайное соглашение с целью не усугублять конфликт между РФ и Украиной. Об этом сообщает обозреватель эстонской газеты Postimees Эдвард Лукас. «Закулисное соглашение между США и Китаем не „эскалировать“ конфликт. США, похоже, заблокировали попытку Польши отправить в Украину старые военные самолеты МиГ-29. Взамен Китай согласился не поставлять России оборудование», — уточнил он. Его слова приводит эстонская газета Postimees. Он также рассуждает, что для Запада Китай может рассматриваться как участник европейской безопасности. Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что Россия усилит сотрудничество с Китаем. В свою очередь председатель КНР Си Цзиньпин подчеркнул укрепление отношений между странами.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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