В Эстонии сообщили о тайном соглашении между США и Китаем по России

США и Китай заключили тайное соглашение с целью не усугублять конфликт между РФ и Украиной. Об этом сообщает обозреватель эстонской газеты Postimees Эдвард Лукас.
«Закулисное соглашение между США и Китаем не „эскалировать“ конфликт. США, похоже, заблокировали попытку Польши отправить в Украину старые военные самолеты МиГ-29. Взамен Китай согласился не поставлять России оборудование», — уточнил он. Его слова приводит эстонская газета Postimees. Он также рассуждает, что для Запада Китай может рассматриваться как участник европейской безопасности.
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США и Китай заключили тайное соглашение с целью не усугублять конфликт между РФ и Украиной. Об этом сообщает обозреватель эстонской газеты Postimees Эдвард Лукас. «Закулисное соглашение между США и Китаем не „эскалировать“ конфликт. США, похоже, заблокировали попытку Польши отправить в Украину старые военные самолеты МиГ-29. Взамен Китай согласился не поставлять России оборудование», — уточнил он. Его слова приводит эстонская газета Postimees. Он также рассуждает, что для Запада Китай может рассматриваться как участник европейской безопасности. Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что Россия усилит сотрудничество с Китаем. В свою очередь председатель КНР Си Цзиньпин подчеркнул укрепление отношений между странами.