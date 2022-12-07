В Кремле обвинили США в дестабилизации Европы

07 декабря 2022 в 15:39 Размер текста - 17 +

Дмитрий Песков предупредил США о последствиях Фото: Владимир Андреев © URA.RU США дестабилизируют обстановку в Европе, вводя ограничения против РФ. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отреагировал на оборонный бюджет США. «Этот документ носит чрезвычайно конфронтационный характер по отношению к нашей стране. Беспрецедентный конфронтационный характер. Это чревато серьезными и длительными последствиями для дальнейшей дестабилизации обстановки на европейском континенте», — сказал Песков журналистам. Информацию передает корреспондент URA.RU. Ранее в Конгрессе США согласовали проект оборонного бюджета на следующий год. Документ предполагает блокировку российских золотовалютных резервов и исключение РФ из G20. Также США хотят продлить запрет на сотрудничество с РФ в военной сфере.

США дестабилизируют обстановку в Европе, вводя ограничения против РФ. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отреагировал на оборонный бюджет США. «Этот документ носит чрезвычайно конфронтационный характер по отношению к нашей стране. Беспрецедентный конфронтационный характер. Это чревато серьезными и длительными последствиями для дальнейшей дестабилизации обстановки на европейском континенте», — сказал Песков журналистам. Информацию передает корреспондент URA.RU. Ранее в Конгрессе США согласовали проект оборонного бюджета на следующий год. Документ предполагает блокировку российских золотовалютных резервов и исключение РФ из G20. Также США хотят продлить запрет на сотрудничество с РФ в военной сфере.