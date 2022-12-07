В Кремле обвинили США в дестабилизации Европы

США дестабилизируют обстановку в Европе, вводя ограничения против РФ. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отреагировал на оборонный бюджет США.
«Этот документ носит чрезвычайно конфронтационный характер по отношению к нашей стране. Беспрецедентный конфронтационный характер. Это чревато серьезными и длительными последствиями для дальнейшей дестабилизации обстановки на европейском континенте», — сказал Песков журналистам. Информацию передает корреспондент URA.RU.
Ранее в Конгрессе США согласовали проект оборонного бюджета на следующий год. Документ предполагает блокировку российских золотовалютных резервов и исключение РФ из G20. Также США хотят продлить запрет на сотрудничество с РФ в военной сфере.
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США дестабилизируют обстановку в Европе, вводя ограничения против РФ. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отреагировал на оборонный бюджет США. «Этот документ носит чрезвычайно конфронтационный характер по отношению к нашей стране. Беспрецедентный конфронтационный характер. Это чревато серьезными и длительными последствиями для дальнейшей дестабилизации обстановки на европейском континенте», — сказал Песков журналистам. Информацию передает корреспондент URA.RU. Ранее в Конгрессе США согласовали проект оборонного бюджета на следующий год. Документ предполагает блокировку российских золотовалютных резервов и исключение РФ из G20. Также США хотят продлить запрет на сотрудничество с РФ в военной сфере.