Росстат отметил рост стоимости дизельного топлива

15 декабря 2022 в 03:41 Размер текста - 17 +

На АЗС значительно выросли цены на дизельное топливо Фото: Вадим Ахметов © URA.RU За месяц на российских заправках значительно выросла стоимость дизельного топлива, при этом цены на бензин остались на том же уровне. Информация об этом следует из данных Росстата. С 14 ноября по 12 декабря средние цены на дизель в России выросли на 3,6% до 57,83 рублей за литр, приводят данные Росстата «Ведомости». При этом цены на бензин в среднем остались на том же уровне, что и раньше — 50,85 рублей за литр, рост составил 0,1%. Согласно данным Росстатат, с начала 2022 года дизель в рознице подорожал на 8%, а бензин — на 0,9%. По словам представителя Минэнерго, зимой цены на дизельное топливо меняются сильнее чем на бензин. Это обусловлено переходом на зимние сорта горючего. Ранее URA.RU сообщало, что сокращение субсидирования нефтяных компаний на реализацию нефтепродуктов внутри России стало одной из причин повышения цен на бензин в Росси. Кроме этого, на стоимости сказывается большой дисконт на российскую нефть при торговле на международном рынке.

За месяц на российских заправках значительно выросла стоимость дизельного топлива, при этом цены на бензин остались на том же уровне. Информация об этом следует из данных Росстата. С 14 ноября по 12 декабря средние цены на дизель в России выросли на 3,6% до 57,83 рублей за литр, приводят данные Росстата «Ведомости». При этом цены на бензин в среднем остались на том же уровне, что и раньше — 50,85 рублей за литр, рост составил 0,1%. Согласно данным Росстатат, с начала 2022 года дизель в рознице подорожал на 8%, а бензин — на 0,9%. По словам представителя Минэнерго, зимой цены на дизельное топливо меняются сильнее чем на бензин. Это обусловлено переходом на зимние сорта горючего. Ранее URA.RU сообщало, что сокращение субсидирования нефтяных компаний на реализацию нефтепродуктов внутри России стало одной из причин повышения цен на бензин в Росси. Кроме этого, на стоимости сказывается большой дисконт на российскую нефть при торговле на международном рынке.