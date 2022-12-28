Лавров: США запрещают Украине вести переговоры с Россией

Соединенные штаты Америки запрещают Украине начать переговорный процесс с Россией. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в эфире «Первого канала».
«Пример стамбульской истории со всей очевидностью показывает, что и в тот раз [Украине] ударили по рукам. Киев заявляет, что никогда он и за стол не сядет, пока не освободим наши исконно украинско-крымские земли и прочее», — сказал Сергей Лавров в интервью корреспонденту «Первого канала».
Он добавил, что Вашингтон надеется, что Украина будет обороняться до полного истощения России. Также министр напомнил, что президент РФ Владимир Путин неоднократно говорил, что серьезных предложений со стороны Украины и США о начале переговоров не поступало.
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Соединенные штаты Америки запрещают Украине начать переговорный процесс с Россией. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в эфире «Первого канала». «Пример стамбульской истории со всей очевидностью показывает, что и в тот раз [Украине] ударили по рукам. Киев заявляет, что никогда он и за стол не сядет, пока не освободим наши исконно украинско-крымские земли и прочее», — сказал Сергей Лавров в интервью корреспонденту «Первого канала». Он добавил, что Вашингтон надеется, что Украина будет обороняться до полного истощения России. Также министр напомнил, что президент РФ Владимир Путин неоднократно говорил, что серьезных предложений со стороны Украины и США о начале переговоров не поступало. Ранее URA.RU рассказало, что президент Украины Владимир Зеленский допускает переговоры с Россией. Он исключил требование о смене президента Владимира Путина.