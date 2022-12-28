iNews: Зеленский допускает переговоры с Путиным, смягчая свои требования для мира

28 декабря 2022 в 19:46 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский уже озвучил мирный план на саммите G20, отметили в издании Фото: официальный сайт президента Украины president.gov.ua новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Смягчение Киевом требований для мирного договора с Россией и исключение из их числа пункта о смене президента РФ способно привести к переговорам президента Украины Владимира Зеленского и президента России Владимира Путина. Об этом пишет британское издание iNews. «В списке [требований Киева для мира с Россией] также не повторяются предыдущие требования украинских официальных лиц о смене президента Путина, что повышает вероятность того, что „документ, подписанный заинтересованными сторонами“ (план мирного договора от Украины — прим. URA.RU), может повлечь за собой встречу лицом к лицу между президентом Зеленским и его российским коллегой», — пишет издание . Обозреватели отметили, что нынешний список требований украинских властей для мира с Россией предлагает больше возможностей для переговоров, чем некоторые предыдущие заявления Киева. Ранее в ходе выступления на саммите G20 Зеленский уже коротко озвучил мирный план Украины в конфликте с Россией. Издание The Wall Street Journal уточняло, что он состоит из десяти пунктов, а опубликован план будет ближе к 24 февраля 2023 года. В Кремле же заявили, что «формула мира», предлагаемая Зеленским на G20 показывает, что Киев не может и не хочет вести переговоры с РФ. Так, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что цели РФ будут осуществляться посредством продолжения СВО. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Смягчение Киевом требований для мирного договора с Россией и исключение из их числа пункта о смене президента РФ способно привести к переговорам президента Украины Владимира Зеленского и президента России Владимира Путина. Об этом пишет британское издание iNews. «В списке [требований Киева для мира с Россией] также не повторяются предыдущие требования украинских официальных лиц о смене президента Путина, что повышает вероятность того, что „документ, подписанный заинтересованными сторонами“ (план мирного договора от Украины — прим. URA.RU), может повлечь за собой встречу лицом к лицу между президентом Зеленским и его российским коллегой», — пишет издание. Обозреватели отметили, что нынешний список требований украинских властей для мира с Россией предлагает больше возможностей для переговоров, чем некоторые предыдущие заявления Киева. Ранее в ходе выступления на саммите G20 Зеленский уже коротко озвучил мирный план Украины в конфликте с Россией. Издание The Wall Street Journal уточняло, что он состоит из десяти пунктов, а опубликован план будет ближе к 24 февраля 2023 года. В Кремле же заявили, что «формула мира», предлагаемая Зеленским на G20 показывает, что Киев не может и не хочет вести переговоры с РФ. Так, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что цели РФ будут осуществляться посредством продолжения СВО.