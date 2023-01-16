Минобороны: военный самолет Германии пытался нарушить границу России

Немецкий самолет приблизился к российскому воздушному пространству, сообщили в Минобороны РФФото: NIDS/NATO Multimedia Library
Российские системы контроля воздушного пространства зафиксировали 16 января военный самолет Германии, который приближался к государственной границе. Об этом заявили в Минобороны РФ.
«Российскими средствами контроля воздушного пространства над акваторией Балтийского моря была обнаружена приближающаяся к границе РФ воздушная цель. <…> Идентифицирована <…> как самолет базовой патрульной авиации Р-3С „Орион“ ВМС Германии», — уточнило военное ведомство в своем telegram-канале. По итогу нарушения российской границы допущено не было, немецкий самолет развернулся раньше.
Ранее сообщалось, что Россия и Беларусь отработают совместные летные учения для отражения неприятельских атак. Отдельно подчеркивалось, что они носят оборонительный характер.
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Российские системы контроля воздушного пространства зафиксировали 16 января военный самолет Германии, который приближался к государственной границе. Об этом заявили в Минобороны РФ. «Российскими средствами контроля воздушного пространства над акваторией Балтийского моря была обнаружена приближающаяся к границе РФ воздушная цель. <…> Идентифицирована <…> как самолет базовой патрульной авиации Р-3С „Орион“ ВМС Германии», — уточнило военное ведомство в своем telegram-канале. По итогу нарушения российской границы допущено не было, немецкий самолет развернулся раньше. Ранее сообщалось, что Россия и Беларусь отработают совместные летные учения для отражения неприятельских атак. Отдельно подчеркивалось, что они носят оборонительный характер.