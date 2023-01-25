Уральский полпред открыл второй этап президентского конкурса управленцев Донбасса. Фото

25 января 2023 в 15:31 Размер текста - 17 +

Якушев заявил о больших возможностях для участников конкурса Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Ростове-на-Дону открылся второй полуфинал конкурса «Лидеры возрождения. Донецкая Народная Республика». Об этом сообщается в пресс-релизе на официальном сайте конкурса. С вступительным словом выступили полномочный представитель президента России в УрФО Владимир Якушев и губернатор Ростовской области Василий Голубев. Также в церемонии открытия приняли участие врио главы ДНР Денис Пушилин, депутат ГД Сергей Бурлаков и член Общественного совета конкурса Константин Комленок. «События, которые будут происходить здесь в течение этих двух дней, навсегда изменят вашу жизнь. Откроются возможности, о которых вы и не подозревали. Искренне желаю участникам полуфинала воспользоваться тем шансом, который дает вам судьба. Проходите конкурсные испытания, побеждайте и вливайтесь в ряды команды управленцев, которые в следующие годы будут строить новую мирную жизнь в Донбассе», — рассказал Якушев. Он заверил участков конкурса в готовности регионов Уральского федерального округа всей страны оказывать им поддержку. Губернатор региона рассказал о том, как на Дону поддерживают присоединение новых регионов. «Вы знаете, какая большая работа проводится по отправке гуманитарной помощи, по приему переселенцев из Донбасса и новых российских регионов именно у нас, на территории Ростовской области. А теперь наш Донской край вносит свой вклад и в приход передовых кадровых практик в новые регионы», — заявил Василий Голубев. Он отметил, что для региона большая ответственность принимать полуфиналы этого конкурса. Денис Пушилин начал приветственное слово с минуты молчания в честь памяти павших защитников Донбасса. Также он поблагодарил присутствующих на конкурсе участников спецоперации. Многие военные проходили испытательные мероприятия конкурса в дистанционном режиме. Конкурс «Лидеры возрождения. Донецкая Народная Республика» проводится администрацией главы ДНР. Он направлен на поиск эффективных управленцев, которые будут участвовать в возрождении Донецкой народной республики. Уральский полпред Якушев открыл второй этап президентского конкурса управленцев Донбасса Фото: пресс-служба конкурса «Лидеры возрождения. Донецкая Народная Республика» В церемонии приняли участие уральский полпред Владимир Якушев, врио главы ДНР Денис Пушилин, губернатор Ростовской области Василий Голубев, заместитель председателя Комитета Госдумы по физкультуре и спорту Сергей Бурлаков Фото: пресс-служба конкурса «Лидеры возрождения. Донецкая Народная Республика» Пушилин поблагодарил участников спецоперации, присутствовавших на церемонии Фото: пресс-служба конкурса «Лидеры возрождения. Донецкая Народная Республика» В церемонии принял участие губернатор Ростовской области Василий Голубев Фото: пресс-служба конкурса «Лидеры возрождения. Донецкая Народная Республика» В церемонии также участвовал член Общественного совета конкурса Константин Комленок Фото: пресс-служба конкурса «Лидеры возрождения. Донецкая Народная Республика» Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Ростове-на-Дону открылся второй полуфинал конкурса «Лидеры возрождения. Донецкая Народная Республика». Об этом сообщается в пресс-релизе на официальном сайте конкурса. С вступительным словом выступили полномочный представитель президента России в УрФО Владимир Якушев и губернатор Ростовской области Василий Голубев. Также в церемонии открытия приняли участие врио главы ДНР Денис Пушилин, депутат ГД Сергей Бурлаков и член Общественного совета конкурса Константин Комленок. «События, которые будут происходить здесь в течение этих двух дней, навсегда изменят вашу жизнь. Откроются возможности, о которых вы и не подозревали. Искренне желаю участникам полуфинала воспользоваться тем шансом, который дает вам судьба. Проходите конкурсные испытания, побеждайте и вливайтесь в ряды команды управленцев, которые в следующие годы будут строить новую мирную жизнь в Донбассе», — рассказал Якушев. Он заверил участков конкурса в готовности регионов Уральского федерального округа всей страны оказывать им поддержку. Губернатор региона рассказал о том, как на Дону поддерживают присоединение новых регионов. «Вы знаете, какая большая работа проводится по отправке гуманитарной помощи, по приему переселенцев из Донбасса и новых российских регионов именно у нас, на территории Ростовской области. А теперь наш Донской край вносит свой вклад и в приход передовых кадровых практик в новые регионы», — заявил Василий Голубев. Он отметил, что для региона большая ответственность принимать полуфиналы этого конкурса. Денис Пушилин начал приветственное слово с минуты молчания в честь памяти павших защитников Донбасса. Также он поблагодарил присутствующих на конкурсе участников спецоперации. Многие военные проходили испытательные мероприятия конкурса в дистанционном режиме. Конкурс «Лидеры возрождения. Донецкая Народная Республика» проводится администрацией главы ДНР. Он направлен на поиск эффективных управленцев, которые будут участвовать в возрождении Донецкой народной республики.