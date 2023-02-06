Курский губернатор возглавит добровольную дружину

Добровольную народную дружину (ДНД) Курской области возглавит, прошедший военную подготовку, губернатор региона Роман Старовойт. Об этом сообщил сам губернатор Курской области.
«Я принял решение возглавить добровольную народную дружину Курской области», — передает слова Старовойта РИА Новости. Он подчеркнул, что в мирное время за руководство народной дружины отвечает высшее должностное лицо региона. В дальнейшем назначат командиров ДНД оперативных районов, кандидатуры которых выдвинут главы районов и муниципалитетов совместно с руководством штаба дружины.
Ранее Роман Старовойт прошел военную подготовку в лагере ЧВК «Вагнер», сообщает RT. Вооруженные силы Украины, 5 февраля, обстреляли село Горналь в Курской области. Также, 30 января, в Рыльском районе региона было зафиксировано 20 прилетов снарядов ВСУ, передает телеканал 360.
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Добровольную народную дружину (ДНД) Курской области возглавит, прошедший военную подготовку, губернатор региона Роман Старовойт. Об этом сообщил сам губернатор Курской области. «Я принял решение возглавить добровольную народную дружину Курской области», — передает слова Старовойта РИА Новости. Он подчеркнул, что в мирное время за руководство народной дружины отвечает высшее должностное лицо региона. В дальнейшем назначат командиров ДНД оперативных районов, кандидатуры которых выдвинут главы районов и муниципалитетов совместно с руководством штаба дружины. Ранее Роман Старовойт прошел военную подготовку в лагере ЧВК «Вагнер», сообщает RT. Вооруженные силы Украины, 5 февраля, обстреляли село Горналь в Курской области. Также, 30 января, в Рыльском районе региона было зафиксировано 20 прилетов снарядов ВСУ, передает телеканал 360.