МВД объявило блогера Некоглая в уголовный розыск

13 февраля 2023 в 17:07 Размер текста - 17 +

Некоглая разыскивают из-за уголовного дела Фото: Владимир Андреев © URA.RU МВД объявило блогера Некоглая (Николай Лебедев), ранее задержанного в Москве, в уголовный розыск. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сообщала, что уголовное дело в отношении Лебедева возбуждено из-за распространения фейков. «Основание для розыска: разыскивается по статье УК», — сообщается в базе данных на сайте МВД . Причина розыска Некоглая не уточняется. Уголовное дело против Некоглая возбудили из-за клеветы о Мизулиной, сообщала она в интервью ТАСС. Блогера задержали в Москве несколько месяцев назад. Это произошло после того, как он опубликовал видеопародию на российского военного, сообщает «Дни.ру». Мизулина попросила МВД и Генпрокуратуру проверить ролик. Лебедева признали виновным и назначили ему штраф 5 тысяч рублей, также его решили выдворить за пределы России, передает РАПСИ.

МВД объявило блогера Некоглая (Николай Лебедев), ранее задержанного в Москве, в уголовный розыск. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сообщала, что уголовное дело в отношении Лебедева возбуждено из-за распространения фейков. «Основание для розыска: разыскивается по статье УК», — сообщается в базе данных на сайте МВД. Причина розыска Некоглая не уточняется. Уголовное дело против Некоглая возбудили из-за клеветы о Мизулиной, сообщала она в интервью ТАСС. Блогера задержали в Москве несколько месяцев назад. Это произошло после того, как он опубликовал видеопародию на российского военного, сообщает «Дни.ру». Мизулина попросила МВД и Генпрокуратуру проверить ролик. Лебедева признали виновным и назначили ему штраф 5 тысяч рублей, также его решили выдворить за пределы России, передает РАПСИ.