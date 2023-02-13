МВД объявило блогера Некоглая в уголовный розыск

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Некоглая разыскивают из-за уголовного дела Фото:

МВД объявило блогера Некоглая (Николай Лебедев), ранее задержанного в Москве, в уголовный розыск. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сообщала, что уголовное дело в отношении Лебедева возбуждено из-за распространения фейков.

«Основание для розыска: разыскивается по статье УК», — сообщается в базе данных на сайте МВД. Причина розыска Некоглая не уточняется.

Уголовное дело против Некоглая возбудили из-за клеветы о Мизулиной, сообщала она в интервью ТАСС. Блогера задержали в Москве несколько месяцев назад. Это произошло после того, как он опубликовал видеопародию на российского военного, сообщает «Дни.ру». Мизулина попросила МВД и Генпрокуратуру проверить ролик. Лебедева признали виновным и назначили ему штраф 5 тысяч рублей, также его решили выдворить за пределы России, передает РАПСИ.

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МВД объявило блогера Некоглая (Николай Лебедев), ранее задержанного в Москве, в уголовный розыск. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сообщала, что уголовное дело в отношении Лебедева возбуждено из-за распространения фейков. «Основание для розыска: разыскивается по статье УК», — сообщается в базе данных на сайте МВД. Причина розыска Некоглая не уточняется. Уголовное дело против Некоглая возбудили из-за клеветы о Мизулиной, сообщала она в интервью ТАСС. Блогера задержали в Москве несколько месяцев назад. Это произошло после того, как он опубликовал видеопародию на российского военного, сообщает «Дни.ру». Мизулина попросила МВД и Генпрокуратуру проверить ролик. Лебедева признали виновным и назначили ему штраф 5 тысяч рублей, также его решили выдворить за пределы России, передает РАПСИ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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