Европейская страна отказалась ссориться с Россией

Премьер Чехии Фиала не видит смысла в прекращении общения с Россией

13 февраля 2023 в 21:43 Размер текста - 17 +

Минимальный контакт с Россией нужно сохранять всегда, заявил Петр Фиала Фото: European Parliament CC-BY-4.0 Чехия продолжает сохранять дипломатические отношения с Россией и не видит смысла в полном прекращении общения с российским руководством, Об этом заявил премьер Чехии Петр Фиала. «Я не вижу смысла в полном прекращении диалога с Россией», — передает слова Фиалы чешский телеканал СT24 . Он подчеркнул, что его страна продолжает сохранять минимальные контакты с Россией, так как в российском государстве находится достаточно много чешских граждан. Ранее бывший президент Чехии Милош Земан заявил, что всегда ценил отношения с Россией из-за поставок дешевого энергетического сырья. Замглавы МИД Чехии Мартин Дворжак отказался высылать российского посла из Чехии, так как время для этого еще не пришло, передает RT. Избранный президент Чехии Петр Павел выразил поддержку возможным будущим переговорам между Россией и Украиной, пишет «Национальная служба новостей».

Чехия продолжает сохранять дипломатические отношения с Россией и не видит смысла в полном прекращении общения с российским руководством, Об этом заявил премьер Чехии Петр Фиала. «Я не вижу смысла в полном прекращении диалога с Россией», — передает слова Фиалы чешский телеканал СT24. Он подчеркнул, что его страна продолжает сохранять минимальные контакты с Россией, так как в российском государстве находится достаточно много чешских граждан. Ранее бывший президент Чехии Милош Земан заявил, что всегда ценил отношения с Россией из-за поставок дешевого энергетического сырья. Замглавы МИД Чехии Мартин Дворжак отказался высылать российского посла из Чехии, так как время для этого еще не пришло, передает RT. Избранный президент Чехии Петр Павел выразил поддержку возможным будущим переговорам между Россией и Украиной, пишет «Национальная служба новостей».