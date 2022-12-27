Президент Чехии заявил, что ценил Россию из-за дешевых энергоресурсов

27 декабря 2022 в 08:43 Размер текста - 17 +

Милош Земан заявил, что конфликт на Украине угрожает безопасности Чехии Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Президент Чехии Милош Земан ценил экономические отношения с Россией из-за дешевых энергоресурсов. Об этом сообщает сайт idnes.cz. «Я всегда был сторонником [развития] корректных экономических отношений с РФ. Прежде всего, из-за поставок относительно дешевого энергетического сырья», — заявил Милош Земан. Однако экономическими интересами пришлось пожертвовать из-за начала конфликта на Украине. По словам президента Чехии, безопасность страны и мира поставлена под угрозу. Ранее сообщалось, что в Чехии полиция завела уголовное дело почти на 50 человек, из-за поддержки спецоперации на Украине, пишет RT. Также глава чешского МИД Ян Липавский потребовал от России гарантий безопасности по ненападению на соседние государства, передает телеканал 360.

Президент Чехии Милош Земан ценил экономические отношения с Россией из-за дешевых энергоресурсов. Об этом сообщает сайт idnes.cz. «Я всегда был сторонником [развития] корректных экономических отношений с РФ. Прежде всего, из-за поставок относительно дешевого энергетического сырья», — заявил Милош Земан. Однако экономическими интересами пришлось пожертвовать из-за начала конфликта на Украине. По словам президента Чехии, безопасность страны и мира поставлена под угрозу. Ранее сообщалось, что в Чехии полиция завела уголовное дело почти на 50 человек, из-за поддержки спецоперации на Украине, пишет RT. Также глава чешского МИД Ян Липавский потребовал от России гарантий безопасности по ненападению на соседние государства, передает телеканал 360.