Президент Чехии заявил, что ценил Россию из-за дешевых энергоресурсов

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Русско-чешский деловой форум в Хаяте. Екатеринбург, земан милош
Милош Земан заявил, что конфликт на Украине угрожает безопасности Чехии Фото:

Президент Чехии Милош Земан ценил экономические отношения с Россией из-за дешевых энергоресурсов. Об этом сообщает сайт idnes.cz.

«Я всегда был сторонником [развития] корректных экономических отношений с РФ. Прежде всего, из-за поставок относительно дешевого энергетического сырья», — заявил Милош Земан.

Однако экономическими интересами пришлось пожертвовать из-за начала конфликта на Украине. По словам президента Чехии, безопасность страны и мира поставлена под угрозу.

Ранее сообщалось, что в Чехии полиция завела уголовное дело почти на 50 человек, из-за поддержки спецоперации на Украине, пишет RT. Также глава чешского МИД Ян Липавский потребовал от России гарантий безопасности по ненападению на соседние государства, передает телеканал 360.

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Президент Чехии Милош Земан ценил экономические отношения с Россией из-за дешевых энергоресурсов. Об этом сообщает сайт idnes.cz. «Я всегда был сторонником [развития] корректных экономических отношений с РФ. Прежде всего, из-за поставок относительно дешевого энергетического сырья», — заявил Милош Земан. Однако экономическими интересами пришлось пожертвовать из-за начала конфликта на Украине. По словам президента Чехии, безопасность страны и мира поставлена под угрозу. Ранее сообщалось, что в Чехии полиция завела уголовное дело почти на 50 человек, из-за поддержки спецоперации на Украине, пишет RT. Также глава чешского МИД Ян Липавский потребовал от России гарантий безопасности по ненападению на соседние государства, передает телеканал 360.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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