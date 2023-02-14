Кириенко призвал поддерживать семьи участников спецоперации

Главы муниципальных образований должны помогать семьям участников спецоперации. С таким призывом выступил первый заместитель руководителя администрация президента России Сергей Кириенко на марафоне «Муниципальный диалог» Всероссийской Ассоциации развития местного самоуправления.
«Мы должны сделать так, чтобы каждый день заглядывали и уточняли, чем еще мы можем помочь, пока ребята воюют и защищают», — сказал Сергей Кириенко. Его цитирует РИА Новости. Он отметил, что всем военным нужно помогать одинаково: и добровольцам, и мобилизованным, и контрактникам, и кадровым военным.
Сергей Кириенко заявил, что Россия решит все поставленные перед ней задачи в рамках специальной военной операции, передает телеканал 360. Он также обратил внимание на необходимость правильного распоряжения временем: пока страны Запада оказывают на Россию давление, она должна продолжать развиваться.
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