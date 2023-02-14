Кириенко призвал поддерживать семьи участников спецоперации

14 февраля 2023 в 19:11 Размер текста - 17 +

Сергей Кириенко призвал глав муниципалитетов поддерживать семьи российских военных Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Главы муниципальных образований должны помогать семьям участников спецоперации. С таким призывом выступил первый заместитель руководителя администрация президента России Сергей Кириенко на марафоне «Муниципальный диалог» Всероссийской Ассоциации развития местного самоуправления. «Мы должны сделать так, чтобы каждый день заглядывали и уточняли, чем еще мы можем помочь, пока ребята воюют и защищают», — сказал Сергей Кириенко. Его цитирует РИА Новости. Он отметил, что всем военным нужно помогать одинаково: и добровольцам, и мобилизованным, и контрактникам, и кадровым военным. Сергей Кириенко заявил, что Россия решит все поставленные перед ней задачи в рамках специальной военной операции, передает телеканал 360. Он также обратил внимание на необходимость правильного распоряжения временем: пока страны Запада оказывают на Россию давление, она должна продолжать развиваться.

Главы муниципальных образований должны помогать семьям участников спецоперации. С таким призывом выступил первый заместитель руководителя администрация президента России Сергей Кириенко на марафоне «Муниципальный диалог» Всероссийской Ассоциации развития местного самоуправления. «Мы должны сделать так, чтобы каждый день заглядывали и уточняли, чем еще мы можем помочь, пока ребята воюют и защищают», — сказал Сергей Кириенко. Его цитирует РИА Новости. Он отметил, что всем военным нужно помогать одинаково: и добровольцам, и мобилизованным, и контрактникам, и кадровым военным. Сергей Кириенко заявил, что Россия решит все поставленные перед ней задачи в рамках специальной военной операции, передает телеканал 360. Он также обратил внимание на необходимость правильного распоряжения временем: пока страны Запада оказывают на Россию давление, она должна продолжать развиваться.