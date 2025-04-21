Греф возмутился высокой ключевой ставке

Глава Сбербанка Герман Греф выразил недовольство высоким уровнем ключевой ставки. Об этом он сообщил в разговоре с корреспондентом кремлевского пула Александром Юнашевым.
«Нас совсем не устраивает», — ответил Греф на вопрос корреспондента. Видео разговора с ним опубликовано в telegram-канале Юнашева. Глава Сбербанка также добавил, что будет способствовать борьбе с инфляцией.
Ключевая ставка в РФ находится на уровне 21%. Глава Центрального банка Эльвира Набиуллина отмечала ранее, что повышение ставки было необходимой мерой, чтобы снизить давление инфляции, передает RT.
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