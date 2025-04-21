Греф возмутился высокой ключевой ставке

Греф: ключевая ставка в 21% нас не устраивает
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Греф заявил о том, что будет бороться с инфляцией
Греф заявил о том, что будет бороться с инфляцией Фото:

Глава Сбербанка Герман Греф выразил недовольство высоким уровнем ключевой ставки. Об этом он сообщил в разговоре с корреспондентом кремлевского пула Александром Юнашевым. 

«Нас совсем не устраивает», — ответил Греф на вопрос корреспондента. Видео разговора с ним опубликовано в telegram-канале Юнашева. Глава Сбербанка также добавил, что будет способствовать борьбе с инфляцией. 

Ключевая ставка в РФ находится на уровне 21%. Глава Центрального банка Эльвира Набиуллина отмечала ранее, что повышение ставки было необходимой мерой, чтобы снизить давление инфляции, передает RT.

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Глава Сбербанка Герман Греф выразил недовольство высоким уровнем ключевой ставки. Об этом он сообщил в разговоре с корреспондентом кремлевского пула Александром Юнашевым.  «Нас совсем не устраивает», — ответил Греф на вопрос корреспондента. Видео разговора с ним опубликовано в telegram-канале Юнашева. Глава Сбербанка также добавил, что будет способствовать борьбе с инфляцией.  Ключевая ставка в РФ находится на уровне 21%. Глава Центрального банка Эльвира Набиуллина отмечала ранее, что повышение ставки было необходимой мерой, чтобы снизить давление инфляции, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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