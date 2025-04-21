В США пытаются избавиться от министра обороны, которого защищает Трамп

Американские демократы обратились с требованием к министру обороны США Питеру Хегсету сложить полномочия в связи со скандалом, связанным с утечкой информации о нанесении ударов США по территории Йемен из мессенджера Signal. Глава Пентагона, комментируя этот призыв, отметил, что представители данной партии поддерживают нелегальных мигрантов, трансгендеров, а также продвигают ценности, связанные с разнообразием, равенством и инклюзивностью, пишет газета Washington Examiner.
«Подробности продолжают появляться. Мы продолжаем узнавать, как Пит Хегсет подвергал риску жизни. Но Трамп все еще слишком слаб, чтобы его уволить», — завил лидер демократов в Сенате Чак Шумер. Его слова приводит издание.
Президент США Дональд Трамп выражает твердую поддержку министру обороны Питу Хегсету, сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт в интервью телеканалу Fox News. Такое заявление было сделано на фоне сообщений СМИ о новой утечке секретной информации, в которой фигурирует глава Пентагона.
«Президент решительно поддерживает министра Хегсета, который выполняет феноменальную работу, возглавляя Пентагон» — сообщила она.
Как ранее сообщала газета New York Times со ссылкой на информированные источники, в марте глава Пентагона разместил информацию о планируемых ударах по Йемену в закрытом групповом чате мессенджера Signal. В числе участников этого чата, помимо его коллег по работе, находились его супруга, брат и адвокат.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.