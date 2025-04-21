В США пытаются избавиться от министра обороны, которого защищает Трамп

Трамп встал на защиту Хегсета, которого хотят уволить американские демократы
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Скандал с Хегсетом начался после уте6чки важных данных из секретного чата
Скандал с Хегсетом начался после уте6чки важных данных из секретного чата Фото:

Американские демократы обратились с требованием к министру обороны США Питеру Хегсету сложить полномочия в связи со скандалом, связанным с утечкой информации о нанесении ударов США по территории Йемен из мессенджера Signal. Глава Пентагона, комментируя этот призыв, отметил, что представители данной партии поддерживают нелегальных мигрантов, трансгендеров, а также продвигают ценности, связанные с разнообразием, равенством и инклюзивностью, пишет газета Washington Examiner. 

«Подробности продолжают появляться. Мы продолжаем узнавать, как Пит Хегсет подвергал риску жизни. Но Трамп все еще слишком слаб, чтобы его уволить», — завил лидер демократов в Сенате Чак Шумер. Его слова приводит издание. 

Президент США Дональд Трамп выражает твердую поддержку министру обороны Питу Хегсету, сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт в интервью телеканалу Fox News. Такое заявление было сделано на фоне сообщений СМИ о новой утечке секретной информации, в которой фигурирует глава Пентагона.

«Президент решительно поддерживает министра Хегсета, который выполняет феноменальную работу, возглавляя Пентагон» — сообщила она. 

Как ранее сообщала газета New York Times со ссылкой на информированные источники, в марте глава Пентагона разместил информацию о планируемых ударах по Йемену в закрытом групповом чате мессенджера Signal. В числе участников этого чата, помимо его коллег по работе, находились его супруга, брат и адвокат.

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Американские демократы обратились с требованием к министру обороны США Питеру Хегсету сложить полномочия в связи со скандалом, связанным с утечкой информации о нанесении ударов США по территории Йемен из мессенджера Signal. Глава Пентагона, комментируя этот призыв, отметил, что представители данной партии поддерживают нелегальных мигрантов, трансгендеров, а также продвигают ценности, связанные с разнообразием, равенством и инклюзивностью, пишет газета Washington Examiner.  «Подробности продолжают появляться. Мы продолжаем узнавать, как Пит Хегсет подвергал риску жизни. Но Трамп все еще слишком слаб, чтобы его уволить», — завил лидер демократов в Сенате Чак Шумер. Его слова приводит издание.  Президент США Дональд Трамп выражает твердую поддержку министру обороны Питу Хегсету, сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт в интервью телеканалу Fox News. Такое заявление было сделано на фоне сообщений СМИ о новой утечке секретной информации, в которой фигурирует глава Пентагона. «Президент решительно поддерживает министра Хегсета, который выполняет феноменальную работу, возглавляя Пентагон» — сообщила она.  Как ранее сообщала газета New York Times со ссылкой на информированные источники, в марте глава Пентагона разместил информацию о планируемых ударах по Йемену в закрытом групповом чате мессенджера Signal. В числе участников этого чата, помимо его коллег по работе, находились его супруга, брат и адвокат.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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