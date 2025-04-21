Путин подписал закон об участниках СВО

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Президент РФ Владимир Путин подписал закон о статусе ветерана боевых действий в рамках участия в боях на территориях, прилегающих к зоне спецоперации на Украине. Об этом российский лидер сообщил во время церемонии вручения премии «Служение» в Национального центра «Россия». Трансляция велась на телеканале «Россия 24».
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