Песков посоветовал больным депутатам не ходить на послание Путина

Больные депутаты должны сидеть дома, заявил Дмитрий Песков
Депутаты, которые болеют, не должны приходить на послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Он [Владимир Путин] будет защищен на должном уровне. Если люди болеют — нужно сидеть дома и болеть. Хуже прийти больными и кого-то заражать. Все должны чувствовать ответственность за свое здоровье и здоровье коллег», — заявил Песков во время общения с журналистами. Он также отметил, что все санитарные меры безопасности будут приниматься на мероприятии.
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