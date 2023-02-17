Песков посоветовал больным депутатам не ходить на послание Путина

17 февраля 2023 в 14:15 Размер текста - 17 +

Больные депутаты должны сидеть дома, заявил Дмитрий Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU Депутаты, которые болеют, не должны приходить на послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Он [Владимир Путин] будет защищен на должном уровне. Если люди болеют — нужно сидеть дома и болеть. Хуже прийти больными и кого-то заражать. Все должны чувствовать ответственность за свое здоровье и здоровье коллег», — заявил Песков во время общения с журналистами. Он также отметил, что все санитарные меры безопасности будут приниматься на мероприятии.

Депутаты, которые болеют, не должны приходить на послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Он [Владимир Путин] будет защищен на должном уровне. Если люди болеют — нужно сидеть дома и болеть. Хуже прийти больными и кого-то заражать. Все должны чувствовать ответственность за свое здоровье и здоровье коллег», — заявил Песков во время общения с журналистами. Он также отметил, что все санитарные меры безопасности будут приниматься на мероприятии.