Песков посоветовал больным депутатам не ходить на послание Путина

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Дмитрий Песков на саммите ОДКБ. Армения, Ереван, песков дмитрий
Больные депутаты должны сидеть дома, заявил Дмитрий Песков Фото:

Депутаты, которые болеют, не должны приходить на послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Он [Владимир Путин] будет защищен на должном уровне. Если люди болеют — нужно сидеть дома и болеть. Хуже прийти больными и кого-то заражать. Все должны чувствовать ответственность за свое здоровье и здоровье коллег», — заявил Песков во время общения с журналистами. Он также отметил, что все санитарные меры безопасности будут приниматься на мероприятии.

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Депутаты, которые болеют, не должны приходить на послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Он [Владимир Путин] будет защищен на должном уровне. Если люди болеют — нужно сидеть дома и болеть. Хуже прийти больными и кого-то заражать. Все должны чувствовать ответственность за свое здоровье и здоровье коллег», — заявил Песков во время общения с журналистами. Он также отметил, что все санитарные меры безопасности будут приниматься на мероприятии.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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