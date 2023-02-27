27 февраля 2023

Песков: Путин пока не делал заявлений о своей кандидатуре на выборах в 2024 году

© Служба новостей «URA.RU»
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Ранее Владимир Путин заявил, что президентские выборы в РФ не будут переносить или отменять Фото:

Президент России Владимир Путин еще не делал заявлений о своей кандидатуре на выборах в 2024 году. С таким заявлением выступил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Мы не слышали от него (от Путина — прим. ред.) пока никаких заявлений, где бы он говорил о выставлении или невыставлении своей кандидатуры. То есть пока еще чуть-чуть преждевременно. Просто нужно набраться терпения», — сообщил Песков в интервью изданию «Известия».

По словам пресс-секретаря президента, электоральный сезон начнется только во второй половине 2023 года. Сейчас же у главы государства есть ряд других важный дел. «Пока никаких предвыборных или электоральных настроений нет — у Путина дел много. Ему сейчас точно не до этого», — добавил Песков.

Выборы президента России пройдут 17 марта 2024 года. Известно, что в пятый раз баллотироваться на роль главы государства будет лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Как ранее заявил Путин, в России не будут переносить или отменять президентские выборы в 2024 году.

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Президент России Владимир Путин еще не делал заявлений о своей кандидатуре на выборах в 2024 году. С таким заявлением выступил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Мы не слышали от него (от Путина — прим. ред.) пока никаких заявлений, где бы он говорил о выставлении или невыставлении своей кандидатуры. То есть пока еще чуть-чуть преждевременно. Просто нужно набраться терпения», — сообщил Песков в интервью изданию «Известия». По словам пресс-секретаря президента, электоральный сезон начнется только во второй половине 2023 года. Сейчас же у главы государства есть ряд других важный дел. «Пока никаких предвыборных или электоральных настроений нет — у Путина дел много. Ему сейчас точно не до этого», — добавил Песков. Выборы президента России пройдут 17 марта 2024 года. Известно, что в пятый раз баллотироваться на роль главы государства будет лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Как ранее заявил Путин, в России не будут переносить или отменять президентские выборы в 2024 году.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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