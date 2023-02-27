Песков: Путин пока не делал заявлений о своей кандидатуре на выборах в 2024 году

Президент России Владимир Путин еще не делал заявлений о своей кандидатуре на выборах в 2024 году. С таким заявлением выступил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Мы не слышали от него (от Путина — прим. ред.) пока никаких заявлений, где бы он говорил о выставлении или невыставлении своей кандидатуры. То есть пока еще чуть-чуть преждевременно. Просто нужно набраться терпения», — сообщил Песков в интервью изданию «Известия».
По словам пресс-секретаря президента, электоральный сезон начнется только во второй половине 2023 года. Сейчас же у главы государства есть ряд других важный дел. «Пока никаких предвыборных или электоральных настроений нет — у Путина дел много. Ему сейчас точно не до этого», — добавил Песков.
Выборы президента России пройдут 17 марта 2024 года. Известно, что в пятый раз баллотироваться на роль главы государства будет лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Как ранее заявил Путин, в России не будут переносить или отменять президентские выборы в 2024 году.
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