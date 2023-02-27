Песков: Путин пока не делал заявлений о своей кандидатуре на выборах в 2024 году

28 февраля 2023 в 03:05 Размер текста - 17 +

Ранее Владимир Путин заявил, что президентские выборы в РФ не будут переносить или отменять Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин еще не делал заявлений о своей кандидатуре на выборах в 2024 году. С таким заявлением выступил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Мы не слышали от него (от Путина — прим. ред.) пока никаких заявлений, где бы он говорил о выставлении или невыставлении своей кандидатуры. То есть пока еще чуть-чуть преждевременно. Просто нужно набраться терпения», — сообщил Песков в интервью изданию «Известия». По словам пресс-секретаря президента, электоральный сезон начнется только во второй половине 2023 года. Сейчас же у главы государства есть ряд других важный дел. «Пока никаких предвыборных или электоральных настроений нет — у Путина дел много. Ему сейчас точно не до этого», — добавил Песков. Выборы президента России пройдут 17 марта 2024 года. Известно, что в пятый раз баллотироваться на роль главы государства будет лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Как ранее заявил Путин, в России не будут переносить или отменять президентские выборы в 2024 году.

Президент России Владимир Путин еще не делал заявлений о своей кандидатуре на выборах в 2024 году. С таким заявлением выступил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Мы не слышали от него (от Путина — прим. ред.) пока никаких заявлений, где бы он говорил о выставлении или невыставлении своей кандидатуры. То есть пока еще чуть-чуть преждевременно. Просто нужно набраться терпения», — сообщил Песков в интервью изданию «Известия». По словам пресс-секретаря президента, электоральный сезон начнется только во второй половине 2023 года. Сейчас же у главы государства есть ряд других важный дел. «Пока никаких предвыборных или электоральных настроений нет — у Путина дел много. Ему сейчас точно не до этого», — добавил Песков. Выборы президента России пройдут 17 марта 2024 года. Известно, что в пятый раз баллотироваться на роль главы государства будет лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Как ранее заявил Путин, в России не будут переносить или отменять президентские выборы в 2024 году.