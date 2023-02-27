Определился первый кандидат на выборы президента России в 2024 году

Зюганов в пятый раз будет баллотироваться на пост президента России в 2024 году

27 февраля 2023 в 13:00 Размер текста - 17 +

Зюганов будет выдвигать свою кандидатуру на президентский пост в 2024 году, сообщил Юрий Афонин Фото: Владимир Андреев © URA.RU Лидер КПРФ Геннадий Зюганов будет в пятый раз баллотироваться на выборы президента России в 2024. Об этом сообщил депутат Госдумы России от фракции КПРФ Юрий Афонин. «Лидер партии всегда является главной кандидатурой, президентские выборы, это очевидно… Конечно, лидер партии у нас кандидатура номер один», — рассказал Юрий Афонин РИА Новости. Он также отметил, что партия рассмотрит еще и другие предложения кандидатов на президентские выборы. Зюганов участвовал в президентских выборах четыре раза, каждый раз занимая второе место. Выборы президента России пройдут 17 марта 2024 года. Нынешней глава государства Владимир Путин еще не комментировал свое выдвижение на пост. Также Путин отмечал, что выборы в 2023 и в 2024 года пройдут без изменений. В 2020 году россияне проголосовали на референдуме за обновление Конституции РФ. Согласно новой версии главного закона России, Путин может баллотироваться на еще один президентский срок, который может стать пятым по счету.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов будет в пятый раз баллотироваться на выборы президента России в 2024. Об этом сообщил депутат Госдумы России от фракции КПРФ Юрий Афонин. «Лидер партии всегда является главной кандидатурой, президентские выборы, это очевидно… Конечно, лидер партии у нас кандидатура номер один», — рассказал Юрий Афонин РИА Новости. Он также отметил, что партия рассмотрит еще и другие предложения кандидатов на президентские выборы. Зюганов участвовал в президентских выборах четыре раза, каждый раз занимая второе место. Выборы президента России пройдут 17 марта 2024 года. Нынешней глава государства Владимир Путин еще не комментировал свое выдвижение на пост. Также Путин отмечал, что выборы в 2023 и в 2024 года пройдут без изменений. В 2020 году россияне проголосовали на референдуме за обновление Конституции РФ. Согласно новой версии главного закона России, Путин может баллотироваться на еще один президентский срок, который может стать пятым по счету.