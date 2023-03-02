Медведев заподозрил НАТО в желании использовать Польшу для начала войны с Россией

Зампред Совбеза РФ Медведев: самолеты НАТО в Польше станут прямым вступлением Запада в войну с Россией

03 марта 2023 в 00:04 Размер текста - 17 +

НАТО пытается удержаться от соблазна начать войну с Россией, считает Дмитрий Медведев Фото: Александр Кулаковский © URA.RU НАТО не смогут удержаться от соблазна начать войну с Россией, так как Североатлантический альянс хочет «раздавить» РФ. Если самолеты НАТО будут обслуживаться на территории Польши — это станет прямым вступлением Запада в войну с РФ. С таким заявлением выступил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. «Если <…> поставленные в будущем натовские самолеты будут обслуживаться их военными на территории какой-нибудь оборзевшей Польши <…>, это будет прямое вступление атлантистов в войну против России со всеми вытекающими последствиями. Видимо, только это и удерживает западных инфантилов от передачи самолетов <…> киевским наркоманам. Хотя не факт, что надолго. Уж очень велик соблазн раздавить Россию», — заявил Медведев в своем telegram-канале . Ранее зампред Совбеза РФ выступил с заявлением о том, что человечество не сможет существовать без России. По его словам, начать спецоперацию РФ на Украине вынудила «безумная истерика» со стороны Запада. Он добавил, что если НАТО поднимет вопрос о существовании РФ, то проблема будет решаться в масштабах человеческой цивилизации.

НАТО не смогут удержаться от соблазна начать войну с Россией, так как Североатлантический альянс хочет «раздавить» РФ. Если самолеты НАТО будут обслуживаться на территории Польши — это станет прямым вступлением Запада в войну с РФ. С таким заявлением выступил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. «Если <…> поставленные в будущем натовские самолеты будут обслуживаться их военными на территории какой-нибудь оборзевшей Польши <…>, это будет прямое вступление атлантистов в войну против России со всеми вытекающими последствиями. Видимо, только это и удерживает западных инфантилов от передачи самолетов <…> киевским наркоманам. Хотя не факт, что надолго. Уж очень велик соблазн раздавить Россию», — заявил Медведев в своем telegram-канале. Ранее зампред Совбеза РФ выступил с заявлением о том, что человечество не сможет существовать без России. По его словам, начать спецоперацию РФ на Украине вынудила «безумная истерика» со стороны Запада. Он добавил, что если НАТО поднимет вопрос о существовании РФ, то проблема будет решаться в масштабах человеческой цивилизации.