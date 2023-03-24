Зампред Совбеза РФ объяснил, почему армия США не сильнее российской

24 марта 2023 в 10:33 Размер текста - 17 +

Превосходство армии становится известно только в сражении, сказал Дмитрий Медведев Фото: Официальный сайт Министерство обороны РФ Некорректно считать, что американская армия сильнее российской, так как при столкновении двух стран невозможно будет узнать победителя. Об этом сказал зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. «Говорить, что американская армия — первая, наша — вторая, некорректно по одной простой причине. Если эти армии начнут войну, как мы будем определять победителя? Совершенно очевидно, что в этом случае победителя не будет», — сказал Медведев в интервью российским СМИ. Об этом Медведев сообщил в своем telegram-канале . Он отметил, что понять, какая армия сильнее, можно только в военном столкновении. В случае конфликта между Россией и США будет неважно, сколько ракет собьют, так как часть из них нанесут поражение, высказался Медведев. Госсекретарь США Энтони Блинкен признал, что Россия превосходит Украину по количеству сил. Преимуществом российской армии является артиллерия, считает директор по исследованиям Германского совета по международным отношениям в Берлине, возглавляющий программу безопасности, обороны и вооружений, Кристиан Меллинг.

Некорректно считать, что американская армия сильнее российской, так как при столкновении двух стран невозможно будет узнать победителя. Об этом сказал зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. «Говорить, что американская армия — первая, наша — вторая, некорректно по одной простой причине. Если эти армии начнут войну, как мы будем определять победителя? Совершенно очевидно, что в этом случае победителя не будет», — сказал Медведев в интервью российским СМИ. Об этом Медведев сообщил в своем telegram-канале. Он отметил, что понять, какая армия сильнее, можно только в военном столкновении. В случае конфликта между Россией и США будет неважно, сколько ракет собьют, так как часть из них нанесут поражение, высказался Медведев. Госсекретарь США Энтони Блинкен признал, что Россия превосходит Украину по количеству сил. Преимуществом российской армии является артиллерия, считает директор по исследованиям Германского совета по международным отношениям в Берлине, возглавляющий программу безопасности, обороны и вооружений, Кристиан Меллинг.