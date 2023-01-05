В Германии назвали главное преимущество российской армии перед ВСУ

Военный эксперт Меллинг: преимущество России над Украиной в артиллерии
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Работа артиллерийского подразделения ДНР. Донецкая область, ДНР, донбасс, днр, артиллерия, артиллерийский залп, сво
Россия сохранит превосходство в артиллерии, считает Кристиан Меллинг Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Артиллерия является преимуществом российской армии перед Вооруженными силами Украины. С таким мнением выступил директор по исследованиям Германского совета по международным отношениям в Берлине, возглавляющий программу безопасности, обороны и вооружений, Кристиан Меллинг.

«Превосходство России в этой области [артиллерии] сохранится», — сделал прогноз Меллинг в материале немецкого издания Zdf. По его мнению, преимущество России в этом виде вооружения может со временем уменьшиться из-за большого расхода боеприпасов.

В ходе спецоперации на Украине Россия в 2023 году задействует и другой вид вооружения — стратегические самолеты, сообщает «Национальная служба новостей». Так, в боевых действиях российскими военными будет сделан упор на совершенствование навыков применения автоматизированных систем управления и вооружений, отмечает RT.

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Артиллерия является преимуществом российской армии перед Вооруженными силами Украины. С таким мнением выступил директор по исследованиям Германского совета по международным отношениям в Берлине, возглавляющий программу безопасности, обороны и вооружений, Кристиан Меллинг. «Превосходство России в этой области [артиллерии] сохранится», — сделал прогноз Меллинг в материале немецкого издания Zdf. По его мнению, преимущество России в этом виде вооружения может со временем уменьшиться из-за большого расхода боеприпасов. В ходе спецоперации на Украине Россия в 2023 году задействует и другой вид вооружения — стратегические самолеты, сообщает «Национальная служба новостей». Так, в боевых действиях российскими военными будет сделан упор на совершенствование навыков применения автоматизированных систем управления и вооружений, отмечает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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