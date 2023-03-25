Путин и Эрдоган обсудили ситуацию на Украине

Президент России Владимир Путин и лидер Турции Реджеп Эрдоган обсудили в телефонном разговоре отношения между двумя странами, а также обменялись мнениями по ситуации на Украине. Об этом сообщили в канцелярии президента Турции.
«Лидеры Турции и России по телефону обменялись мнениями по поводу конфликта на Украине», — передает сообщение канцелярии РИА Новости. Там добавили, что Эрдоган и Путин также обсудили развитие отношений между Турцией и Россией. Турецкий лидер выразил благодарность Путину за действия, направленные на продление зерновой сделки, и заявил о готовности двух стран к новым шагам в области экономического сотрудничества.
Ранее в Кремле заявили, что между Эрдоганом и Путиным сложились особые дипломатические отношения, основанные на доверии. Оба лидера ответственно подходят к взятым на себя обязательствам.
Больше о происходящем на Украине - в telegram-канале URA.RU. Эксклюзивные заявления и кадры с мест боевых действий от наших собкоров. Присоединяйтесь!