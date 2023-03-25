Путин и Эрдоган обсудили ситуацию на Украине

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Клипарт kremlin.ru. Екатеринбург, путин владимир, реджеп эрдоган
Путин и Эрдоган обсудили украинский конфликт Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Президент России Владимир Путин и лидер Турции Реджеп Эрдоган обсудили в телефонном разговоре отношения между двумя странами, а также обменялись мнениями по ситуации на Украине. Об этом сообщили в канцелярии президента Турции.

«Лидеры Турции и России по телефону обменялись мнениями по поводу конфликта на Украине», — передает сообщение канцелярии РИА Новости. Там добавили, что Эрдоган и Путин также обсудили развитие отношений между Турцией и Россией. Турецкий лидер выразил благодарность Путину за действия, направленные на продление зерновой сделки, и заявил о готовности двух стран к новым шагам в области экономического сотрудничества.

Ранее в Кремле заявили, что между Эрдоганом и Путиным сложились особые дипломатические отношения, основанные на доверии. Оба лидера ответственно подходят к взятым на себя обязательствам.

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Президент России Владимир Путин и лидер Турции Реджеп Эрдоган обсудили в телефонном разговоре отношения между двумя странами, а также обменялись мнениями по ситуации на Украине. Об этом сообщили в канцелярии президента Турции. «Лидеры Турции и России по телефону обменялись мнениями по поводу конфликта на Украине», — передает сообщение канцелярии РИА Новости. Там добавили, что Эрдоган и Путин также обсудили развитие отношений между Турцией и Россией. Турецкий лидер выразил благодарность Путину за действия, направленные на продление зерновой сделки, и заявил о готовности двух стран к новым шагам в области экономического сотрудничества. Ранее в Кремле заявили, что между Эрдоганом и Путиным сложились особые дипломатические отношения, основанные на доверии. Оба лидера ответственно подходят к взятым на себя обязательствам.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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