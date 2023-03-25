Путин и Эрдоган обсудили ситуацию на Украине

25 марта 2023 в 16:34 Размер текста - 17 +

Путин и Эрдоган обсудили украинский конфликт Фото: Официальный сайт Президента России новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент России Владимир Путин и лидер Турции Реджеп Эрдоган обсудили в телефонном разговоре отношения между двумя странами, а также обменялись мнениями по ситуации на Украине. Об этом сообщили в канцелярии президента Турции. «Лидеры Турции и России по телефону обменялись мнениями по поводу конфликта на Украине», — передает сообщение канцелярии РИА Новости. Там добавили, что Эрдоган и Путин также обсудили развитие отношений между Турцией и Россией. Турецкий лидер выразил благодарность Путину за действия, направленные на продление зерновой сделки, и заявил о готовности двух стран к новым шагам в области экономического сотрудничества. Ранее в Кремле заявили, что между Эрдоганом и Путиным сложились особые дипломатические отношения, основанные на доверии. Оба лидера ответственно подходят к взятым на себя обязательствам.

Президент России Владимир Путин и лидер Турции Реджеп Эрдоган обсудили в телефонном разговоре отношения между двумя странами, а также обменялись мнениями по ситуации на Украине. Об этом сообщили в канцелярии президента Турции. «Лидеры Турции и России по телефону обменялись мнениями по поводу конфликта на Украине», — передает сообщение канцелярии РИА Новости. Там добавили, что Эрдоган и Путин также обсудили развитие отношений между Турцией и Россией. Турецкий лидер выразил благодарность Путину за действия, направленные на продление зерновой сделки, и заявил о готовности двух стран к новым шагам в области экономического сотрудничества. Ранее в Кремле заявили, что между Эрдоганом и Путиным сложились особые дипломатические отношения, основанные на доверии. Оба лидера ответственно подходят к взятым на себя обязательствам.