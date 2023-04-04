Нарышкин назвал МУС, выдавший ордер на арест Путина, пропагандистской помойкой

04 апреля 2023 в 15:17 Размер текста - 17 +

МУС сравним с пропагандисткой помойкой, заявил Сергей Нарышкин Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Суд в Гааге выдал ордер на арест Путина Решение Международного уголовного суда (МУС) выдать орден на арест президента России Владимира Путина является позорным, а сам суд можно сравнить с пропагандисткой помойкой. Об этом заявил глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин во время общения с журналистами в Минске. «На мой взгляд, это, конечно, позорное решение со стороны так называемого карманного правосудия в руках Запада. Это решение, на мой взгляд, превратило МУС, который и без того имел очень низкий авторитет, <…> в такую настоящую пропагандистскую помойку», — заявил Сергей Нарышкин, его слова приводит РИА Новости. Он отметил, что авторитет МУС будет снижаться среди незападных стран. Решение выдать орден на арест Путина способствует отделению государств глобального юга от западного влияния. В марте досудебная палата Международного уголовного суда, непризнанная Россией и США, выдала орден на арест президента России Владимира Путина. Задержание президента Россией заграницей будет равносильно объявлению войны, заявил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле спокойно относятся к выдаче ордена. Он отметил, что в администрации президента стараются не принимать близко к сердцу заявления от враждебных организаций и стран, сообщает RT. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Решение Международного уголовного суда (МУС) выдать орден на арест президента России Владимира Путина является позорным, а сам суд можно сравнить с пропагандисткой помойкой. Об этом заявил глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин во время общения с журналистами в Минске. «На мой взгляд, это, конечно, позорное решение со стороны так называемого карманного правосудия в руках Запада. Это решение, на мой взгляд, превратило МУС, который и без того имел очень низкий авторитет, <…> в такую настоящую пропагандистскую помойку», — заявил Сергей Нарышкин, его слова приводит РИА Новости. Он отметил, что авторитет МУС будет снижаться среди незападных стран. Решение выдать орден на арест Путина способствует отделению государств глобального юга от западного влияния. В марте досудебная палата Международного уголовного суда, непризнанная Россией и США, выдала орден на арест президента России Владимира Путина. Задержание президента Россией заграницей будет равносильно объявлению войны, заявил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле спокойно относятся к выдаче ордена. Он отметил, что в администрации президента стараются не принимать близко к сердцу заявления от враждебных организаций и стран, сообщает RT.