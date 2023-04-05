В Кремле не стали комментировать скандал с обвинениями Трампа

В Кремле не стали комментировать скандал с арестом Трампа
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Президент Индонезии и России в Кремле. Москва, песков дмитрий
В Кремле не стали комментировать скандал с арестом Трампа Фото:
новость из сюжета
Дело экс-президента США Дональда Трампа

В Кремле не стали комментировать скандал вокруг бывшего американского президента Дональда Трампа. Как отметил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU, это внутреннее дело Соединенных Штатов.

«Мы не считаем в праве каким-то образом вмешиваться во внутренние дела США. И считаем, что США не в праве вмешиваться в наши дела», — пояснил Песков.

В США набирает обороты дело бывшего президента Дональда Трампа. Накануне он был арестован на несколько часов. Однако после предъявления более 30 обвинений арест с Трампа был снят. Следующее судебное заседание назначено на начало декабря.

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В Кремле не стали комментировать скандал вокруг бывшего американского президента Дональда Трампа. Как отметил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU, это внутреннее дело Соединенных Штатов. «Мы не считаем в праве каким-то образом вмешиваться во внутренние дела США. И считаем, что США не в праве вмешиваться в наши дела», — пояснил Песков. В США набирает обороты дело бывшего президента Дональда Трампа. Накануне он был арестован на несколько часов. Однако после предъявления более 30 обвинений арест с Трампа был снят. Следующее судебное заседание назначено на начало декабря.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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