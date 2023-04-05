В Кремле не стали комментировать скандал с обвинениями Трампа

В Кремле не стали комментировать скандал вокруг бывшего американского президента Дональда Трампа. Как отметил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU, это внутреннее дело Соединенных Штатов.
«Мы не считаем в праве каким-то образом вмешиваться во внутренние дела США. И считаем, что США не в праве вмешиваться в наши дела», — пояснил Песков.
В США набирает обороты дело бывшего президента Дональда Трампа. Накануне он был арестован на несколько часов. Однако после предъявления более 30 обвинений арест с Трампа был снят. Следующее судебное заседание назначено на начало декабря.
Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!