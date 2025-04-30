Российских аграриев подстрахуют от неурожая из-за погоды

Власти подстрахуют аграриев от неурожая из-за погоды. Премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства 30 апреля объявил о новых мерах поддержки отрасли. Как объяснил URA.RU доктор экономических наук Леонид Холод, сельское хозяйство — особый сектор экономики, который зависит от климатических условий и требует своевременной финансовой помощи.
«Учитывая запросы производителей и требования рынка, правительство последовательно поддерживает сельскохозяйственный сектор. Подготовлены корректировки в государственную программу развития сельского хозяйства», — сказал Мишустин.
Власти намерены повысить контроль за тем, как перечисляют объединенную субсидию фермерам на местах. Если до 1 июля сельхозпроизводители не получат предусмотренные средства, то лимиты для этого региона сократятся на 10%. Большинству российских субъектов надо успеть направить половину финансирования, и не менее 20% — для Дальнего Востока, предупредил премьер.
Сегодня, чтобы оформить субсидию, нужно подать целый пакет документов, напомнил глава правительства. Среди них — подтверждение на право пользования земельными участками для сельхозпроизводства и отсутствие просроченной задолженности за услуги мелиорации, а также сведения из государственного реестра земель сельхозназначения.
«Для сбора всех данных нужно время, поэтому облегчим процедуру. В отношении тех, кто оформляет агрострахование с господдержкой, такая норма будет отменена. А для остальных получателей объединенной субсидии приостанавливаем действие этих требований до 1 января 2026 года», — сообщил Мишустин.
Правительство стимулирует аграриев к тому, чтобы они активнее страховали свой будущий урожай, объяснил доктор экономических наук Леонид Холод. Государство же будет помогать таким компаниям. «С изменением климата количество неблагоприятных погодных явлений увеличилось, поэтому сельскохозяйственная отрасль нуждается в компенсациях в случае таких катаклизмов. Помощь аграриям убережет отрасль от разорения, но для этого нужно покрыть страховкой как можно больше предприятий. По этой причине власти упрощают процедуру оформления субсидии для тех, кто перешел на агрострахование с господдержкой», — отметил Холод.
В сельском хозяйстве своевременное перечисление помощи имеет критическое значение. Если не выделить субсидии в период посевной кампании, можно столкнуться с падением урожаев, объяснил экономист. По его мнению, введенные правительством меры простимулируют и дисциплинируют власти регионов, чтобы они быстрее доводили помощь до фермеров. Порой перечисление этих средств аграриям наталкивается на бюрократию, и государство стремится ее устранить, уточнил он.
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