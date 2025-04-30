В Севастополе у сторонников Украины изъяли имущество

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Изъятое имущество станет государственной собственностью
Изъятое имущество станет государственной собственностью Фото:

В Севастополе у сторонников Украины изъяли имущество благодаря работе Антитеррористической комиссии. Об этом рассказал губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

«Благодаря работе Антитеррористической комиссии пополнился перечень имущества, изъятого в государственную собственность Севастополя», — написал Развожаев в своем telegram-канале. Он добавил, что на заседании правительства города было принято постановление о дополнении перечня имущества, принадлежащего юридическим и физическим лицам, включая иностранных граждан. Установлено, что Виктория Хухра, Роман Григорян и Надежда Лаврентьева финансируют ВСУ.

Также, по словам Развожаева, выявлена связь двух организаций с ранее учтенным на госуровне предприятием. Кроме того, обновился список компаний, не приведших документы в соответствие с российским законодательством. Имущество будет признано государственной собственностью, а дом культуры в Инкермане передадут Департаменту культуры, заключил Развожаев.

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В Севастополе у сторонников Украины изъяли имущество благодаря работе Антитеррористической комиссии. Об этом рассказал губернатор Севастополя Михаил Развожаев. «Благодаря работе Антитеррористической комиссии пополнился перечень имущества, изъятого в государственную собственность Севастополя», — написал Развожаев в своем telegram-канале. Он добавил, что на заседании правительства города было принято постановление о дополнении перечня имущества, принадлежащего юридическим и физическим лицам, включая иностранных граждан. Установлено, что Виктория Хухра, Роман Григорян и Надежда Лаврентьева финансируют ВСУ. Также, по словам Развожаева, выявлена связь двух организаций с ранее учтенным на госуровне предприятием. Кроме того, обновился список компаний, не приведших документы в соответствие с российским законодательством. Имущество будет признано государственной собственностью, а дом культуры в Инкермане передадут Департаменту культуры, заключил Развожаев.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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