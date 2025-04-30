Российский турист утонул в Грузии

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Российский турист отправился в лодочное путешествие по Куре
Российский турист отправился в лодочное путешествие по Куре Фото:

В регионе Самцхе-Джавахети на юге Грузии россиянин утонул в реке Кура. Об этом сообщил телеканал «Мтавари архи».

«Инцидент произошел вблизи древнего монастырского комплекса Вардзия», — сообщил телеканал, передает ТАСС. Российский турист отправился в лодочное путешествие по реке Кура. В какой-то момент мужчина пропал из виду, после чего 29 апреля начались поисково-спасательные работы. В поисках участвовали сотрудники Агентства по управлению чрезвычайными ситуациями Грузии. Тело утонувшего россиянина было обнаружено 30 апреля в русле реки, неподалеку от места исчезновения.

Монастырский комплекс Вардзия — популярное направление среди туристов, особенно в весенне-летний период. Эксперты напоминают, что река Кура в этом регионе отличается сложными участками и сильным течением.

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В регионе Самцхе-Джавахети на юге Грузии россиянин утонул в реке Кура. Об этом сообщил телеканал «Мтавари архи». «Инцидент произошел вблизи древнего монастырского комплекса Вардзия», — сообщил телеканал, передает ТАСС. Российский турист отправился в лодочное путешествие по реке Кура. В какой-то момент мужчина пропал из виду, после чего 29 апреля начались поисково-спасательные работы. В поисках участвовали сотрудники Агентства по управлению чрезвычайными ситуациями Грузии. Тело утонувшего россиянина было обнаружено 30 апреля в русле реки, неподалеку от места исчезновения. Монастырский комплекс Вардзия — популярное направление среди туристов, особенно в весенне-летний период. Эксперты напоминают, что река Кура в этом регионе отличается сложными участками и сильным течением.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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