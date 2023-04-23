Власти Херсонской области опровергли слухи об украинском «плацдарме» на левом берегу Днепра

23 апреля 2023 в 15:34 Размер текста - 17 +

ВСУ распространяют фейки о том, что они высадились на левом берегу Днепра, заявил Владимир Сальдо Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Слухи о том, что украинские войска высадились на левом берегу Днепра и захватили местность, являются ложными. Об этом заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо. «Ресурсы врага распространяют ложь о «плацдармах» в рамках информационной войны с целью дезинформации населения». <…> Российские военнослужащие полностью контролируют левобережную часть региона. <…> Официально заявляю, что в настоящий момент никаких вражеских плацдармов на левом берегу Днепра нет», — написал Владимир Сальдо в своем telegram-канале . При этом он отметил, что были случаи высадки Вооруженных сил Украины, но они практически сразу уничтожались российской артиллерией. Ранее член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что украинские силы планируют форсировать Днепр. Также он говорил и о том, что ВСУ разведывают обстановку и в Запорожской области. В Минобороны Украины говорили о том, что они уже начали контрнаступление.

Слухи о том, что украинские войска высадились на левом берегу Днепра и захватили местность, являются ложными. Об этом заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо. «Ресурсы врага распространяют ложь о «плацдармах» в рамках информационной войны с целью дезинформации населения». <…> Российские военнослужащие полностью контролируют левобережную часть региона. <…> Официально заявляю, что в настоящий момент никаких вражеских плацдармов на левом берегу Днепра нет», — написал Владимир Сальдо в своем telegram-канале. При этом он отметил, что были случаи высадки Вооруженных сил Украины, но они практически сразу уничтожались российской артиллерией. Ранее член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что украинские силы планируют форсировать Днепр. Также он говорил и о том, что ВСУ разведывают обстановку и в Запорожской области. В Минобороны Украины говорили о том, что они уже начали контрнаступление.