112: в Москве таксист спас пенсионерку от мошенников

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Такси. Тюмень, такси, taxi
Таксист Женишбек не повез деньги обманутой пенсионерки мошенникам, передает 112 Фото:

Таксист Женишбек К. спас пенсионерку Светлану М. от мошенников. Он забрал у пенсионерки сумку с деньгами по заказу мошенников, но вовремя понял, в чем дело и не поехал отдавать заказ.

«Неизвестные вызвали такси, чтобы забрать посылку у 84-летней женщины. Женишбек приехал на адрес, взял синюю сумку, предусмотрительно спросив, есть ли внутри деньги. Получив отрицательный ответ, выдвинулся к получателю», — передает telegram-канал 112.

Уже по дороге таксист заподозрил, что везет не обычную посылку, потому что один из клиентов стал его торопить. Он вскрыл сумку и обнаружил внутри полмиллиона рублей. Женишбек решил вернуться к женщине и вернуть сумку назад. Пенсионерка не открыла дверь, поэтому он вызвал полицию и остался ждать. Удалось установить, что пожилая женщина была обманута. Один из мошенников представился сотрудником полиции и вымогал деньги в обмен на отказ от привлечения родственницы женщины к ответственности за ДТП.

Эксперт по кибербезопасности Олег Седов предупредил пенсионеров о новом виде мошенничества. Аферисты звонят пожилым людям по телефону и предлагают перевести пенсию в цифровые рубли, передает «Царьград».

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Таксист Женишбек К. спас пенсионерку Светлану М. от мошенников. Он забрал у пенсионерки сумку с деньгами по заказу мошенников, но вовремя понял, в чем дело и не поехал отдавать заказ. «Неизвестные вызвали такси, чтобы забрать посылку у 84-летней женщины. Женишбек приехал на адрес, взял синюю сумку, предусмотрительно спросив, есть ли внутри деньги. Получив отрицательный ответ, выдвинулся к получателю», — передает telegram-канал 112. Уже по дороге таксист заподозрил, что везет не обычную посылку, потому что один из клиентов стал его торопить. Он вскрыл сумку и обнаружил внутри полмиллиона рублей. Женишбек решил вернуться к женщине и вернуть сумку назад. Пенсионерка не открыла дверь, поэтому он вызвал полицию и остался ждать. Удалось установить, что пожилая женщина была обманута. Один из мошенников представился сотрудником полиции и вымогал деньги в обмен на отказ от привлечения родственницы женщины к ответственности за ДТП. Эксперт по кибербезопасности Олег Седов предупредил пенсионеров о новом виде мошенничества. Аферисты звонят пожилым людям по телефону и предлагают перевести пенсию в цифровые рубли, передает «Царьград».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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