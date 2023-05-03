Губернаторы отправятся в поход со школьниками и студентами

03 мая 2023 в 18:08 Размер текста - 17 +

В России усовершенствуют пешеходные туристические маршруты, отметил Иван Шулюпин Фото: Сергей Русанов © URA.RU Российские губернаторы отправятся в походы со школьниками и студентами в рамках программы Росмолодежи «Больше, чем путешествие» по возрождению культуры пешеходного туризма. Об этом рассказал гендиректор АНО «Больше, чем путешествие» Иван Шулюпин (проект поощрительных поездок для активных участников, финалистов и победителей конкурсов президентской платформы «Россия — страна возможностей»). «В рамках программы „Больше, чем путешествие“ мы в этом году начали работу по возрождению культуры пешеходного туризма. На наш взгляд, походы, даже небольшие — на несколько часов или дней недалеко от дома, должны стать привычной частью жизни россиян. В конце апреля мы провели первую стратегическую сессию с регионами и начали работу по обновлению и развитию существующих пешеходных маршрутов», — приводит слова Ивана Шулюпина пресс-служба Росмолодежи. Первыми по велосипедному маршруту (пос. Железнодорожный — Мальцево — г. Озерск) прошли жители Калининградской области во главе с губернатором Антоном Алихановым. В походе приняли участие 100 представителей туристических организаций и активисты. «У нас развиваются разные направления туризма, в том числе активный, познавательный, образовательный, которые особенно привлекают молодежь. В области есть возможности для пешего отдыха, велосипедных прогулок», — подчеркнул Алиханов. По данным пресс-службы Росмолодежи, губернатор Томской области Владимир Мазур 3 мая отправился в поход по исторической и экологической тропе «Путь Томича» со школьниками из гуманитарного лицея. Временно исполняющий обязанности губернатора Красноярского края Михаил Котюков 6 мая взойдет на Торгашинский хребет с представителями молодежных объединений, активистами и призерами конкурсов. Глава Республики Алтай Олег Хорохордин со школьниками и студентами сплавится 7 мая по горной реке Катунь, после чего отправится на конную прогулку. В программе «Больше, чем путешествие» задействовано 13 пилотных регионов страны, все лето на их территориях будут обновлять туристические тропы, чтобы они были безопасными и интересными, отметила руководитель Росмолодежи Ксения Разуваева. «Мы искренне надеемся, что каждый следующий год количество молодых россиян, которые отправятся изучать страну по пешеходным маршрутам, будет увеличиваться. Мы приложим все усилия, чтобы такие путешествия были не только безопасными и интересными, но и полезными для развития детей и молодежи», — заявила она. В конце 2022 года, по итогам заседания Госсовета РФ, президент Владимир Путин поручил создать и развить в стране туристические маршруты для детей, молодежи и семей. Целью программы «Больше, чем путешествие» является экологическое и культурное воспитание молодого поколения, погружение их в историю России, обучение работе в команде. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Российские губернаторы отправятся в походы со школьниками и студентами в рамках программы Росмолодежи «Больше, чем путешествие» по возрождению культуры пешеходного туризма. Об этом рассказал гендиректор АНО «Больше, чем путешествие» Иван Шулюпин (проект поощрительных поездок для активных участников, финалистов и победителей конкурсов президентской платформы «Россия — страна возможностей»). «В рамках программы „Больше, чем путешествие“ мы в этом году начали работу по возрождению культуры пешеходного туризма. На наш взгляд, походы, даже небольшие — на несколько часов или дней недалеко от дома, должны стать привычной частью жизни россиян. В конце апреля мы провели первую стратегическую сессию с регионами и начали работу по обновлению и развитию существующих пешеходных маршрутов», — приводит слова Ивана Шулюпина пресс-служба Росмолодежи. Первыми по велосипедному маршруту (пос. Железнодорожный — Мальцево — г. Озерск) прошли жители Калининградской области во главе с губернатором Антоном Алихановым. В походе приняли участие 100 представителей туристических организаций и активисты. «У нас развиваются разные направления туризма, в том числе активный, познавательный, образовательный, которые особенно привлекают молодежь. В области есть возможности для пешего отдыха, велосипедных прогулок», — подчеркнул Алиханов. По данным пресс-службы Росмолодежи, губернатор Томской области Владимир Мазур 3 мая отправился в поход по исторической и экологической тропе «Путь Томича» со школьниками из гуманитарного лицея. Временно исполняющий обязанности губернатора Красноярского края Михаил Котюков 6 мая взойдет на Торгашинский хребет с представителями молодежных объединений, активистами и призерами конкурсов. Глава Республики Алтай Олег Хорохордин со школьниками и студентами сплавится 7 мая по горной реке Катунь, после чего отправится на конную прогулку. В программе «Больше, чем путешествие» задействовано 13 пилотных регионов страны, все лето на их территориях будут обновлять туристические тропы, чтобы они были безопасными и интересными, отметила руководитель Росмолодежи Ксения Разуваева. «Мы искренне надеемся, что каждый следующий год количество молодых россиян, которые отправятся изучать страну по пешеходным маршрутам, будет увеличиваться. Мы приложим все усилия, чтобы такие путешествия были не только безопасными и интересными, но и полезными для развития детей и молодежи», — заявила она. В конце 2022 года, по итогам заседания Госсовета РФ, президент Владимир Путин поручил создать и развить в стране туристические маршруты для детей, молодежи и семей. Целью программы «Больше, чем путешествие» является экологическое и культурное воспитание молодого поколения, погружение их в историю России, обучение работе в команде.