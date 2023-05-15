В Госдуме предложили ужесточить наказания за мелкие взятки

16 мая 2023 в 03:37 Размер текста - 17 +

Правительство РФ положительно отнеслось к ужесточению наказаний за мелкие взятки Фото: Денис Моргунов © URA.RU Председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев разработал законопроект о расширении в статьях о мелком взяточничестве перечня уголовно наказуемых деяний. В частности, он предложил усилить ответственность за получение взятки в размере, не превышающем 10 000 рублей. «Поставленная на поток мелкая коррупция представляет не меньшую общественную опасность, чем коррупция в крупном размере. Поэтому предлагаю усилить ответственность за взятки, не превышающие 10 000 рублей», — цитируют «Ведомости» Пискарева. Документ пока не внесен в Госдуму, но уже получил положительный отзыв правительства РФ. Ранее в Госдуме предложили уравнять льготы студентам всех отделений. В частности, студентам вечернего и заочного отделений предлагают предоставить скидку на проезд и посещение культурных учреждений.

Председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев разработал законопроект о расширении в статьях о мелком взяточничестве перечня уголовно наказуемых деяний. В частности, он предложил усилить ответственность за получение взятки в размере, не превышающем 10 000 рублей. «Поставленная на поток мелкая коррупция представляет не меньшую общественную опасность, чем коррупция в крупном размере. Поэтому предлагаю усилить ответственность за взятки, не превышающие 10 000 рублей», — цитируют «Ведомости» Пискарева. Документ пока не внесен в Госдуму, но уже получил положительный отзыв правительства РФ. Ранее в Госдуме предложили уравнять льготы студентам всех отделений. В частности, студентам вечернего и заочного отделений предлагают предоставить скидку на проезд и посещение культурных учреждений.