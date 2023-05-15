15 мая 2023

В Госдуме предложили ужесточить наказания за мелкие взятки

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Правительство РФ положительно отнеслось к ужесточению наказаний за мелкие взятки Фото:

Председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев разработал законопроект о расширении в статьях о мелком взяточничестве перечня уголовно наказуемых деяний. В частности, он предложил усилить ответственность за получение взятки в размере, не превышающем 10 000 рублей.

«Поставленная на поток мелкая коррупция представляет не меньшую общественную опасность, чем коррупция в крупном размере. Поэтому предлагаю усилить ответственность за взятки, не превышающие 10 000 рублей», — цитируют «Ведомости» Пискарева. Документ пока не внесен в Госдуму, но уже получил положительный отзыв правительства РФ.

Ранее в Госдуме предложили уравнять льготы студентам всех отделений. В частности, студентам вечернего и заочного отделений предлагают предоставить скидку на проезд и посещение культурных учреждений.

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Председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев разработал законопроект о расширении в статьях о мелком взяточничестве перечня уголовно наказуемых деяний. В частности, он предложил усилить ответственность за получение взятки в размере, не превышающем 10 000 рублей. «Поставленная на поток мелкая коррупция представляет не меньшую общественную опасность, чем коррупция в крупном размере. Поэтому предлагаю усилить ответственность за взятки, не превышающие 10 000 рублей», — цитируют «Ведомости» Пискарева. Документ пока не внесен в Госдуму, но уже получил положительный отзыв правительства РФ. Ранее в Госдуме предложили уравнять льготы студентам всех отделений. В частности, студентам вечернего и заочного отделений предлагают предоставить скидку на проезд и посещение культурных учреждений.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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