В Госдуме предложили уровнять льготы студентам всех отделений

Студентам, которые получают высшее образование на вечернем и заочном отделении, предлагают предоставить скидку на проезд и посещение культурных учреждений. Такой законопроект готовят депутаты Госдумы от КПРФ.
«Создание суверенной системы образования невозможно без поддержки студентов. Мы должны стимулировать желание учиться. Будет справедливо, если студенты очной, очно-заочной и заочной форм обучения будут уравнены и в ряде льгот, а именно в скидках на проезд в электричках и на посещение культурных учреждений», — сказал автор законопроекта, первый зампредседателя комитета Госдумы по безопасности Юрий Афонин. Его слова передают «Известия».
В это же время в «Единой России» опасаются перевеса льгот в сторону студентов вечернего и заочного отделений. По мнению первого замглавы комитета по молодежной политике Госдумы Игоря Кастюкевича, у студентов-заочников есть больше возможностей работать, а потому они могут рассчитывать на поддержку со стороны работодателя.
Ранее председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил, что создание новых рабочих мест, улучшение медицинского обслуживания и возможности для обучения и переобучения позволят сократить отток населения из России. По его словам, задача государства — это обеспечение людей хорошей зарплатой, медициной, а также перспективами карьерного роста.
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