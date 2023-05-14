14 мая 2023

В Госдуме предложили уровнять льготы студентам всех отделений

Зампредседателя комитета ГД Афонин: будет справедливо, если уровнять студентов всех отделений в льготах
© Служба новостей «URA.RU»
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В Госдуме предлагают предоставить льготы студентам вечернего и заочного отделений Фото:

Студентам, которые получают высшее образование на вечернем и заочном отделении, предлагают предоставить скидку на проезд и посещение культурных учреждений. Такой законопроект готовят депутаты Госдумы от КПРФ.

«Создание суверенной системы образования невозможно без поддержки студентов. Мы должны стимулировать желание учиться. Будет справедливо, если студенты очной, очно-заочной и заочной форм обучения будут уравнены и в ряде льгот, а именно в скидках на проезд в электричках и на посещение культурных учреждений», — сказал автор законопроекта, первый зампредседателя комитета Госдумы по безопасности Юрий Афонин. Его слова передают «Известия».

В это же время в «Единой России» опасаются перевеса льгот в сторону студентов вечернего и заочного отделений. По мнению первого замглавы комитета по молодежной политике Госдумы Игоря Кастюкевича, у студентов-заочников есть больше возможностей работать, а потому они могут рассчитывать на поддержку со стороны работодателя.

Ранее председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил, что создание новых рабочих мест, улучшение медицинского обслуживания и возможности для обучения и переобучения позволят сократить отток населения из России. По его словам, задача государства — это обеспечение людей хорошей зарплатой, медициной, а также перспективами карьерного роста.

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Студентам, которые получают высшее образование на вечернем и заочном отделении, предлагают предоставить скидку на проезд и посещение культурных учреждений. Такой законопроект готовят депутаты Госдумы от КПРФ. «Создание суверенной системы образования невозможно без поддержки студентов. Мы должны стимулировать желание учиться. Будет справедливо, если студенты очной, очно-заочной и заочной форм обучения будут уравнены и в ряде льгот, а именно в скидках на проезд в электричках и на посещение культурных учреждений», — сказал автор законопроекта, первый зампредседателя комитета Госдумы по безопасности Юрий Афонин. Его слова передают «Известия». В это же время в «Единой России» опасаются перевеса льгот в сторону студентов вечернего и заочного отделений. По мнению первого замглавы комитета по молодежной политике Госдумы Игоря Кастюкевича, у студентов-заочников есть больше возможностей работать, а потому они могут рассчитывать на поддержку со стороны работодателя. Ранее председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил, что создание новых рабочих мест, улучшение медицинского обслуживания и возможности для обучения и переобучения позволят сократить отток населения из России. По его словам, задача государства — это обеспечение людей хорошей зарплатой, медициной, а также перспективами карьерного роста.
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