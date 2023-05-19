В подозрительной посылке обнаружилась игрушка для взрослых, сообщила Симоньян
Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и RT Маргарита Симоньян получила посылку со следами взрывчатки. Об этом Симоньян написала в telegram-канале.
«На мое имя на работу прислали бандероль со следами взрывчатки», — сообщила Симоньян. По ее словам, подозрительную посылку обнаружила служба безопасности. Сейчас бандеролью занимается полиция.
Впоследствии выяснилось, что в посылке находится «вибропуля» — игрушка для взрослых. «Моя жизнь становится все увлекательнее», — заключила Симоньян.
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