Маргарите Симоньян прислали секс-игрушку со следами взрывчатки. Фото

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ПМЭФ-2021, первый день. Захарова, Симонян, Жаров. Санкт-Петербург, симоньян маргарита
В подозрительной посылке обнаружилась игрушка для взрослых, сообщила Симоньян Фото:

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и RT Маргарита Симоньян получила посылку со следами взрывчатки. Об этом Симоньян написала в telegram-канале.

«На мое имя на работу прислали бандероль со следами взрывчатки», — сообщила Симоньян. По ее словам, подозрительную посылку обнаружила служба безопасности. Сейчас бандеролью занимается полиция.

Впоследствии выяснилось, что в посылке находится «вибропуля» — игрушка для взрослых. «Моя жизнь становится все увлекательнее», — заключила Симоньян.

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Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и RT Маргарита Симоньян получила посылку со следами взрывчатки. Об этом Симоньян написала в telegram-канале. «На мое имя на работу прислали бандероль со следами взрывчатки», — сообщила Симоньян. По ее словам, подозрительную посылку обнаружила служба безопасности. Сейчас бандеролью занимается полиция. Впоследствии выяснилось, что в посылке находится «вибропуля» — игрушка для взрослых. «Моя жизнь становится все увлекательнее», — заключила Симоньян.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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