Челябинский генерал МВД наградил сотрудников за работу в новых регионах

Начальник ГУ МВД по Челябинской области генерал-лейтенант Михаил Скоков наградил сотрудников ведомства, отработавших в новых регионах РФ. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства, во время командировки личный состав обеспечивал правопорядок и помогал населению.
«Вы достойно представили Челябинскую область, в тяжелых и опасных условиях обеспечивая охрану общественного порядка и помогая местным жителям. Говорю вам спасибо за проделанный труд. Ваша работа была высоко оценена руководством государства и ведомства», — приводит слова Скокова пресс-служба областного главка.
Скоков наградил сотрудников знаками МВД РФ «За отличие в службе в особых условиях». Одному из вернувшихся было присвоено очередное звание полковника. Также ожидается возвращение из командировки другой группы полицейских. Всем им также будут вручены ведомственные награды.
Завершая церемонию, Скоков отметил, что семьи полицейских, отправляющихся в командировку, окружены вниманием и заботой. Коллеги, оставшиеся на местах, взяли шефство над ними.
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