Группировка войск Вооруженных сил России «Запад» с помощью авиации нанесла десять ударов по позициям ВСУ на купянском направлении. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский.
«На купянском направлении экипажи ударных вертолетов Ка-52, Ми-28, штурмовиков Су-25 группировки войск „Запад“ нанесли десять авиационных ударов по пунктам временной дислокации, скоплению живой силы, вооружению, военной и специальной технике [ВСУ]», — рассказал Сергей Зыбинский РИА Новости. Также, по его словам, в районе населенного пункта Фиголевка, с помощью минометных расчетов «Тюльпан» было уничтожено до отделения украинских военных.
Группировка войск Вооруженных сил России «Запад» с помощью авиации нанесла десять ударов по позициям ВСУ на купянском направлении. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский. «На купянском направлении экипажи ударных вертолетов Ка-52, Ми-28, штурмовиков Су-25 группировки войск „Запад“ нанесли десять авиационных ударов по пунктам временной дислокации, скоплению живой силы, вооружению, военной и специальной технике [ВСУ]», — рассказал Сергей Зыбинский РИА Новости. Также, по его словам, в районе населенного пункта Фиголевка, с помощью минометных расчетов «Тюльпан» было уничтожено до отделения украинских военных. Ранее сообщалось, что ВКС России ударили по позициям украинских войск. Удары были нанесены по складам и ангарам ВСУ на ореховском направлении в Запорожской области, передает Pravda.Ru. Также, недавно российские силы уничтожили один из центров принятия решений ВСУ. Атака была совершена с помощью оружия большой дальности, пишет «Федеральное агентство новостей».