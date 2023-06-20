Российские войска нанесли массированный авиаудар по ВСУ на купянском направлении

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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. stock, вертолет, в небе, ка-52, пиропатроны, stock, сбойка
ВС России с помощью авиации ударили по позициям ВСУ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Группировка войск Вооруженных сил России «Запад» с помощью авиации нанесла десять ударов по позициям ВСУ на купянском направлении. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский.

«На купянском направлении экипажи ударных вертолетов Ка-52, Ми-28, штурмовиков Су-25 группировки войск „Запад“ нанесли десять авиационных ударов по пунктам временной дислокации, скоплению живой силы, вооружению, военной и специальной технике [ВСУ]», — рассказал Сергей Зыбинский РИА Новости. Также, по его словам, в районе населенного пункта Фиголевка, с помощью минометных расчетов «Тюльпан» было уничтожено до отделения украинских военных.

Ранее сообщалось, что ВКС России ударили по позициям украинских войск. Удары были нанесены по складам и ангарам ВСУ на ореховском направлении в Запорожской области, передает Pravda.Ru. Также, недавно российские силы уничтожили один из центров принятия решений ВСУ. Атака была совершена с помощью оружия большой дальности, пишет «Федеральное агентство новостей».

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Группировка войск Вооруженных сил России «Запад» с помощью авиации нанесла десять ударов по позициям ВСУ на купянском направлении. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский. «На купянском направлении экипажи ударных вертолетов Ка-52, Ми-28, штурмовиков Су-25 группировки войск „Запад“ нанесли десять авиационных ударов по пунктам временной дислокации, скоплению живой силы, вооружению, военной и специальной технике [ВСУ]», — рассказал Сергей Зыбинский РИА Новости. Также, по его словам, в районе населенного пункта Фиголевка, с помощью минометных расчетов «Тюльпан» было уничтожено до отделения украинских военных. Ранее сообщалось, что ВКС России ударили по позициям украинских войск. Удары были нанесены по складам и ангарам ВСУ на ореховском направлении в Запорожской области, передает Pravda.Ru. Также, недавно российские силы уничтожили один из центров принятия решений ВСУ. Атака была совершена с помощью оружия большой дальности, пишет «Федеральное агентство новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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