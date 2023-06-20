Российские войска нанесли массированный авиаудар по ВСУ на купянском направлении

ВС России с помощью авиации ударили по позициям ВСУ Фото: Официальный сайт Министерство обороны РФ

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Группировка войск Вооруженных сил России «Запад» с помощью авиации нанесла десять ударов по позициям ВСУ на купянском направлении. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский.

«На купянском направлении экипажи ударных вертолетов Ка-52, Ми-28, штурмовиков Су-25 группировки войск „Запад“ нанесли десять авиационных ударов по пунктам временной дислокации, скоплению живой силы, вооружению, военной и специальной технике [ВСУ]», — рассказал Сергей Зыбинский РИА Новости. Также, по его словам, в районе населенного пункта Фиголевка, с помощью минометных расчетов «Тюльпан» было уничтожено до отделения украинских военных.