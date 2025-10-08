В Белгородской области подразделения «Орлан» и «Барс-Белгород» ликвидировали десятки БПЛА

В Белгородской области за сутки сбили 37 украинских дронов
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В Белгородской области за сутки сбили 37 украинских дронов
В Белгородской области за сутки сбили 37 украинских дронов Фото:
новость из сюжета
Украинские атаки по российским регионам

Подразделения «Орлан» и «БАРС-Белгород» за сутки ликвидировали 37 украинских беспилотников в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"С 7:00 7 октября до 7:00 8 октября бойцы подразделения «Орлан» уничтожили 25 дронов, из них 15 были подавлены средствами РЭБ, 8 сбиты из стрелкового оружия, а еще 9 нейтрализованы совместно с самообороной", — написал губернатор в своем telegram-канале.

Подразделение «БАРС-Белгород» подавило 12 FPV-дронов в Шебекинском округе и Краснояружском районе. Гладков поблагодарил бойцов за эффективную работу.

В ночь на 8 октября были уничтожены 53 беспилотника, по информации Минобороны РФ. В связи с атаками вводились различные ограничения. В четырех регионах ввели ограничения на полеты, в шести вводились режимы беспилотной опасности. Карта БПЛА — читайте в материале URA.RU.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Подразделения «Орлан» и «БАРС-Белгород» за сутки ликвидировали 37 украинских беспилотников в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. "С 7:00 7 октября до 7:00 8 октября бойцы подразделения «Орлан» уничтожили 25 дронов, из них 15 были подавлены средствами РЭБ, 8 сбиты из стрелкового оружия, а еще 9 нейтрализованы совместно с самообороной", — написал губернатор в своем telegram-канале. Подразделение «БАРС-Белгород» подавило 12 FPV-дронов в Шебекинском округе и Краснояружском районе. Гладков поблагодарил бойцов за эффективную работу. В ночь на 8 октября были уничтожены 53 беспилотника, по информации Минобороны РФ. В связи с атаками вводились различные ограничения. В четырех регионах ввели ограничения на полеты, в шести вводились режимы беспилотной опасности. Карта БПЛА — читайте в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...