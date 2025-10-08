В Белгородской области подразделения «Орлан» и «Барс-Белгород» ликвидировали десятки БПЛА

Подразделения «Орлан» и «БАРС-Белгород» за сутки ликвидировали 37 украинских беспилотников в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"С 7:00 7 октября до 7:00 8 октября бойцы подразделения «Орлан» уничтожили 25 дронов, из них 15 были подавлены средствами РЭБ, 8 сбиты из стрелкового оружия, а еще 9 нейтрализованы совместно с самообороной", — написал губернатор в своем telegram-канале.
Подразделение «БАРС-Белгород» подавило 12 FPV-дронов в Шебекинском округе и Краснояружском районе. Гладков поблагодарил бойцов за эффективную работу.
В ночь на 8 октября были уничтожены 53 беспилотника, по информации Минобороны РФ. В связи с атаками вводились различные ограничения. В четырех регионах ввели ограничения на полеты, в шести вводились режимы беспилотной опасности. Карта БПЛА — читайте в материале URA.RU.
