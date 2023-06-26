Генерал Гурулев раскрыл, как Москва готовилась обороняться от армии Пригожина

Генерал Гурулев: на подступах к Москве были сооружены два рубежа обороны для защиты от армии Пригожина

26 июня 2023 в 18:34 Размер текста - 17 +

Рядом с Москвой были сооружены два рубежа обороны, заявил Андрей Гурулев Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Мятеж Евгения Пригожина Для обороны от армии основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина на подступах к Москве были сооружены два рубежа обороны. Об этом рассказал депутат Госдумы России генерал-лейтенант в запасе Андрей Гурулев. «За короткий срок, пока вагнеровцы шли маршем на Москву, мы успели подготовить два рубежа обороны: один по Оке, второй по бетонному кольцу», — написал Гурулев в своем telegram-канале . Гурулев также подчеркнул, что были мобилизованы все силы, находившиеся в Москве и ее окрестностях, и армия была готова к бою. Ранее Евгений Пригожин обвинил Минобороны РФ якобы в ударе по его армии, а затем организовал вооруженный мятеж. Президент России Владимир Путин выразил мнение о том, что смута является смертельной угрозой для государственности России, передают «Дни.ру». Мятеж привел к захвату штаба Южного центрального округа в Ростове-на-Дону и походу на Москву. Силовые структуры установили блокпост с гранатометом и БТР на въезде в Москву со стороны МКАД, а также приняли меры по усилению безопасности на других въездах в столицу России.

Для обороны от армии основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина на подступах к Москве были сооружены два рубежа обороны. Об этом рассказал депутат Госдумы России генерал-лейтенант в запасе Андрей Гурулев. «За короткий срок, пока вагнеровцы шли маршем на Москву, мы успели подготовить два рубежа обороны: один по Оке, второй по бетонному кольцу», — написал Гурулев в своем telegram-канале. Гурулев также подчеркнул, что были мобилизованы все силы, находившиеся в Москве и ее окрестностях, и армия была готова к бою. Ранее Евгений Пригожин обвинил Минобороны РФ якобы в ударе по его армии, а затем организовал вооруженный мятеж. Президент России Владимир Путин выразил мнение о том, что смута является смертельной угрозой для государственности России, передают «Дни.ру». Мятеж привел к захвату штаба Южного центрального округа в Ростове-на-Дону и походу на Москву. Силовые структуры установили блокпост с гранатометом и БТР на въезде в Москву со стороны МКАД, а также приняли меры по усилению безопасности на других въездах в столицу России.