Генерал Гурулев раскрыл, как Москва готовилась обороняться от армии Пригожина

Генерал Гурулев: на подступах к Москве были сооружены два рубежа обороны для защиты от армии Пригожина
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Москва во время объявленного режима самоизоляции. Москва, кремль, красная площадь, спасская башня, москва
Рядом с Москвой были сооружены два рубежа обороны, заявил Андрей Гурулев Фото:
новость из сюжета
Мятеж Евгения Пригожина

Для обороны от армии основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина на подступах к Москве были сооружены два рубежа обороны. Об этом рассказал депутат Госдумы России генерал-лейтенант в запасе Андрей Гурулев.

«За короткий срок, пока вагнеровцы шли маршем на Москву, мы успели подготовить два рубежа обороны: один по Оке, второй по бетонному кольцу», — написал Гурулев в своем telegram-канале. Гурулев также подчеркнул, что были мобилизованы все силы, находившиеся в Москве и ее окрестностях, и армия была готова к бою.

Ранее Евгений Пригожин обвинил Минобороны РФ якобы в ударе по его армии, а затем организовал вооруженный мятеж. Президент России Владимир Путин выразил мнение о том, что смута является смертельной угрозой для государственности России, передают «Дни.ру». Мятеж привел к захвату штаба Южного центрального округа в Ростове-на-Дону и походу на Москву. Силовые структуры установили блокпост с гранатометом и БТР на въезде в Москву со стороны МКАД, а также приняли меры по усилению безопасности на других въездах в столицу России.

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Для обороны от армии основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина на подступах к Москве были сооружены два рубежа обороны. Об этом рассказал депутат Госдумы России генерал-лейтенант в запасе Андрей Гурулев. «За короткий срок, пока вагнеровцы шли маршем на Москву, мы успели подготовить два рубежа обороны: один по Оке, второй по бетонному кольцу», — написал Гурулев в своем telegram-канале. Гурулев также подчеркнул, что были мобилизованы все силы, находившиеся в Москве и ее окрестностях, и армия была готова к бою. Ранее Евгений Пригожин обвинил Минобороны РФ якобы в ударе по его армии, а затем организовал вооруженный мятеж. Президент России Владимир Путин выразил мнение о том, что смута является смертельной угрозой для государственности России, передают «Дни.ру». Мятеж привел к захвату штаба Южного центрального округа в Ростове-на-Дону и походу на Москву. Силовые структуры установили блокпост с гранатометом и БТР на въезде в Москву со стороны МКАД, а также приняли меры по усилению безопасности на других въездах в столицу России.
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