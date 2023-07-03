New age: история на стороне России в конфликте на Украине

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База СОБР Управления Росгвардии по Пермскому краю. Гамово.Пермь, построение, полевой лагерь, спецназ, чвк, сво, армия россии, расположение, располага, штурмовики, боевая задача
Жесткие намерения Запада в конфликте на Украине отражают ее отношение к России Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Историки через много лет сопоставят все факты конфликта на Украине, где хронология событий покажет преимущество России. Об этом заявил журналист Джо Лаурия.

«Журналисты должны заниматься программой военной пропаганды, пока конфликт продолжается. Спустя долгое время после конфликта историки могут свободно анализировать факты», — сообщил Лаурия для New age. Отмечается, что хронология событий на Украине отражает жесткие намерения Запада против России и то, как можно было избежать конфликта.

Ранее экс-разведчик ВС США Скотт Риттер сообщил, что Россия действует объективно, в то время как киевский режим спешит и проигрывает на поле боя. Он отметил, что украинские бойцы попали в «смертельную петлю» из-за больших потерь солдат, передает телеканал 360.

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Историки через много лет сопоставят все факты конфликта на Украине, где хронология событий покажет преимущество России. Об этом заявил журналист Джо Лаурия. «Журналисты должны заниматься программой военной пропаганды, пока конфликт продолжается. Спустя долгое время после конфликта историки могут свободно анализировать факты», — сообщил Лаурия для New age. Отмечается, что хронология событий на Украине отражает жесткие намерения Запада против России и то, как можно было избежать конфликта. Ранее экс-разведчик ВС США Скотт Риттер сообщил, что Россия действует объективно, в то время как киевский режим спешит и проигрывает на поле боя. Он отметил, что украинские бойцы попали в «смертельную петлю» из-за больших потерь солдат, передает телеканал 360.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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