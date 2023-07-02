02 июля 2023

Экс-разведчик Риттер указал на разницу в поведении России и Украины

Экс-разведчик Риттер: Россия действует объективно, тогда как Украина спешит и проигрывает
© Служба новостей «URA.RU»
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Скотт Риттер в студии общества Знание УрГПУ. Екатеринбург, риттер скотт уильям, ritter scott william jr
Россия контролирует поле боя на Украине, считает Скотт Риттер Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Россия действует объективно, тогда как Украина спешит и проигрывает на поле боя. Об этом заявил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер.

«Россия с самого начала спецоперации пыталась заставить Украину прийти к урегулированию конфликта путем переговоров. Это прекратилось первого апреля 2022 года. С тех пор Россия руководствуется объективностью, сегодня она контролирует поле боя. Украина спешит и проигрывает», — написал Риттер на своей странице в социальной сети Twitter.

По мнению Риттера, у Украины нет шансов победить Россию, поскольку для нее это борьба не на жизнь, а на смерть. Он назвал украинского лидера Владимира Зеленского «некомпетентным комиком, ставшим политиком», передает МК. Профессор государственного управления Гарвардского университета имени Дугласа Диллона Грэм Эллисон допустил, что Киев потеряет свои территории, если не добьется успеха на поле боя в ближайшее время.

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Россия действует объективно, тогда как Украина спешит и проигрывает на поле боя. Об этом заявил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер. «Россия с самого начала спецоперации пыталась заставить Украину прийти к урегулированию конфликта путем переговоров. Это прекратилось первого апреля 2022 года. С тех пор Россия руководствуется объективностью, сегодня она контролирует поле боя. Украина спешит и проигрывает», — написал Риттер на своей странице в социальной сети Twitter. По мнению Риттера, у Украины нет шансов победить Россию, поскольку для нее это борьба не на жизнь, а на смерть. Он назвал украинского лидера Владимира Зеленского «некомпетентным комиком, ставшим политиком», передает МК. Профессор государственного управления Гарвардского университета имени Дугласа Диллона Грэм Эллисон допустил, что Киев потеряет свои территории, если не добьется успеха на поле боя в ближайшее время.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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