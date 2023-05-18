МИД РФ поставил ультиматум по зерновой сделке

МИД РФ: зерновая сделка будет прекращена 17 июля при неисполнении российских требований

18 мая 2023 в 19:40 Размер текста - 17 +

В МИД РФ подчеркнули, что если не будут выполнены российские требования по сдлеке, то она будет прекращена 17 июля Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Продовольственный кризис из-за проблем с экспортом зерна Если не будут выполнены российские требования до 17 июля, зерновая сделка продлена не будет. С таким заявлением выступили в МИД РФ. Новость по теме Что такое зерновая сделка России и Украины «Повторить пять „системных“ задач, которые должны быть решены: переподключение „Россельхозбанка“ к SWIFT; поставки запчастей; разблокирование транспортной логистики и страхования; реанимирование аммиакопровода „Тольятти-Одесса“ и „разморозка“ активов российских компаний. Без выполнения этих требований договоренность [по зерновой сделке] будет прекращена после 17 июля», — сообщает ведомство на своем официальном сайте. Отмечается, что при неисполнении договоенностей, ни о каком расширении «черноморской инициативы» речи быть не может. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнил, что Россия приняла решение продлить «черноморскую сделку» на 60 дней, сообщает Life . Он подчеркнул, что сделка былап продлена в связи с тем, что наметился прогресс по переговорам с участниками сделки. Глава МИД РФ Сергей Лавров пояснил, что сделка продлена при четком понимании, что эти два месяца будут решающими. Он уточнил, что продление зерновой сделки никак не связано с внутриполитическими событиями в Турции, пишет «Национальная служба новостей».

Если не будут выполнены российские требования до 17 июля, зерновая сделка продлена не будет. С таким заявлением выступили в МИД РФ. «Повторить пять „системных“ задач, которые должны быть решены: переподключение „Россельхозбанка“ к SWIFT; поставки запчастей; разблокирование транспортной логистики и страхования; реанимирование аммиакопровода „Тольятти-Одесса“ и „разморозка“ активов российских компаний. Без выполнения этих требований договоренность [по зерновой сделке] будет прекращена после 17 июля», — сообщает ведомство на своем официальном сайте. Отмечается, что при неисполнении договоенностей, ни о каком расширении «черноморской инициативы» речи быть не может. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнил, что Россия приняла решение продлить «черноморскую сделку» на 60 дней, сообщает Life. Он подчеркнул, что сделка былап продлена в связи с тем, что наметился прогресс по переговорам с участниками сделки. Глава МИД РФ Сергей Лавров пояснил, что сделка продлена при четком понимании, что эти два месяца будут решающими. Он уточнил, что продление зерновой сделки никак не связано с внутриполитическими событиями в Турции, пишет «Национальная служба новостей».