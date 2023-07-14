Ученые нашли гарантированный способ справиться с тревогой

Сон повышает устойчивость к тревоге и депрессии

Сон спасает от тревоги и депрессии Фото: Анна Майорова © URA.RU

Качественный сон повышает устойчивость к тревожности и депрессии. Об этом говорят результаты исследования ученых из Йоркского университета (Канада).

«Позитивные стратегии преодоления стресса и качество сна влияют на депрессию и тревогу при продолжительном воздействии серьезного внешнего стрессора, подобного пандемии COVID-19», — рассказала Эмма Салливан, ведущий автор исследования. Ее слова передает «Ридус». Согласно результатам исследования, качественный продолжительный сон положительно влияет на самочувствие в течение дня и играет важнейшую роль в управлении стрессом.

В исследовании приняли участие более 600 человек, которые регулярно сообщали о продолжительности и качестве своего сна, а также о том, как он сказывается на психическом благополучии во время пандемии. Кроме того, ученые брали во внимание множество дополнительных сведений об испытуемых, таких как потребление ими алкоголя, уровень физической активности и состояние здоровья.

Ранее ученые из Южной Кореи выяснили, как ухудшение качества сна сказывается на здоровье человека. Они отметили, что из-за проблем со сном вероятность развития диабета становится выше. Исследователи определили зависимость между плохим сном и развитием болезни, когда продолжительность сна человека превышает десять часов в день или наоборот, составляет меньше шести часов в день.