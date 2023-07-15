В МИД РФ заявили о расследовании из-за упавшей в экономической зоне страны ракеты КНДР

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МИД России и Дом Правительства РФ. Москва, министерство иностранных дел рф, мид
РФ расследуют инцидент с упавшей ракетой КНДР Фото:

Министерство иностранных дел и Минобороны РФ расследуют инцидент с якобы упавшей ракетой КНДР в российской экономической зоне. Об этом сообщает замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

«Насколько я знаю, мои коллеги с министерством обороны продолжают это исследовать», — подчеркнул Андрей Руденко в беседе с ТАСС. По его словам, пока нет четкой информации о том, что ракета упала именно в экономической зоне РФ.

Ранее сообщалось, что 12 июля упала баллистическая ракета КНДР. В ООН заявили, что падение произошло в экономической зоне России. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в свою очередь, призывала не делать поспешных выводов из-за происшествия. Она также отмечала, что подтверждающей заявление ООН информации на данный момент нет.

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Министерство иностранных дел и Минобороны РФ расследуют инцидент с якобы упавшей ракетой КНДР в российской экономической зоне. Об этом сообщает замглавы МИД РФ Андрей Руденко. «Насколько я знаю, мои коллеги с министерством обороны продолжают это исследовать», — подчеркнул Андрей Руденко в беседе с ТАСС. По его словам, пока нет четкой информации о том, что ракета упала именно в экономической зоне РФ. Ранее сообщалось, что 12 июля упала баллистическая ракета КНДР. В ООН заявили, что падение произошло в экономической зоне России. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в свою очередь, призывала не делать поспешных выводов из-за происшествия. Она также отмечала, что подтверждающей заявление ООН информации на данный момент нет.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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