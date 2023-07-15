В МИД РФ заявили о расследовании из-за упавшей в экономической зоне страны ракеты КНДР

15 июля 2023 в 12:01 Размер текста - 17 +

РФ расследуют инцидент с упавшей ракетой КНДР Фото: Владимир Андреев © URA.RU Министерство иностранных дел и Минобороны РФ расследуют инцидент с якобы упавшей ракетой КНДР в российской экономической зоне. Об этом сообщает замглавы МИД РФ Андрей Руденко. «Насколько я знаю, мои коллеги с министерством обороны продолжают это исследовать», — подчеркнул Андрей Руденко в беседе с ТАСС. По его словам, пока нет четкой информации о том, что ракета упала именно в экономической зоне РФ. Ранее сообщалось, что 12 июля упала баллистическая ракета КНДР. В ООН заявили, что падение произошло в экономической зоне России. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в свою очередь, призывала не делать поспешных выводов из-за происшествия. Она также отмечала, что подтверждающей заявление ООН информации на данный момент нет.

Министерство иностранных дел и Минобороны РФ расследуют инцидент с якобы упавшей ракетой КНДР в российской экономической зоне. Об этом сообщает замглавы МИД РФ Андрей Руденко. «Насколько я знаю, мои коллеги с министерством обороны продолжают это исследовать», — подчеркнул Андрей Руденко в беседе с ТАСС. По его словам, пока нет четкой информации о том, что ракета упала именно в экономической зоне РФ. Ранее сообщалось, что 12 июля упала баллистическая ракета КНДР. В ООН заявили, что падение произошло в экономической зоне России. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в свою очередь, призывала не делать поспешных выводов из-за происшествия. Она также отмечала, что подтверждающей заявление ООН информации на данный момент нет.