На полигоне в Крыму снизилась частота взрывов

Частота взрывов в Кировском районе Крыма снизилась, ситуация стабилизируется. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС республики.
«Ситуация в Кировском районе стабилизируется. Отмечается существенное снижение частоты детонации пиротехники», — передает telegram-канал «Крым 24» со ссылкой на МЧС. Представители Минобороны РФ обследуют территорию полигона. По итогам будут выработаны рекомендации для населения.
Глава Крыма Сергей Аксенов ранее сообщил, что пострадавших при пожаре на полигоне в Крыму нет, передает «Национальная служба новостей». Президент РФ Владимир Путин поручил установить причину пожара на полигоне и обеспечить безопасность жителей, а также призвал сохранять осторожность.
Частота взрывов в Кировском районе Крыма снизилась, ситуация стабилизируется. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС республики. «Ситуация в Кировском районе стабилизируется. Отмечается существенное снижение частоты детонации пиротехники», — передает telegram-канал «Крым 24» со ссылкой на МЧС. Представители Минобороны РФ обследуют территорию полигона. По итогам будут выработаны рекомендации для населения. Глава Крыма Сергей Аксенов ранее сообщил, что пострадавших при пожаре на полигоне в Крыму нет, передает «Национальная служба новостей». Президент РФ Владимир Путин поручил установить причину пожара на полигоне и обеспечить безопасность жителей, а также призвал сохранять осторожность.