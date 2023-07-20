На полигоне в Крыму снизилась частота взрывов

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Учения МЧС по тушению ландшафтных пожаров в Троицком районе. Челябинск, мчс, силовики, спасатели, оперативный штаб, тушение пожара, пожарные
Минобороны РФ обследуют территорию полигона Фото:

Частота взрывов в Кировском районе Крыма снизилась, ситуация стабилизируется. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС республики.

«Ситуация в Кировском районе стабилизируется. Отмечается существенное снижение частоты детонации пиротехники», — передает telegram-канал «Крым 24» со ссылкой на МЧС. Представители Минобороны РФ обследуют территорию полигона. По итогам будут выработаны рекомендации для населения.

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Что известно о пожаре на полигоне в Крыму. Фото, видео

Глава Крыма Сергей Аксенов ранее сообщил, что пострадавших при пожаре на полигоне в Крыму нет, передает «Национальная служба новостей». Президент РФ Владимир Путин поручил установить причину пожара на полигоне и обеспечить безопасность жителей, а также призвал сохранять осторожность.

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Частота взрывов в Кировском районе Крыма снизилась, ситуация стабилизируется. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС республики. «Ситуация в Кировском районе стабилизируется. Отмечается существенное снижение частоты детонации пиротехники», — передает telegram-канал «Крым 24» со ссылкой на МЧС. Представители Минобороны РФ обследуют территорию полигона. По итогам будут выработаны рекомендации для населения. Глава Крыма Сергей Аксенов ранее сообщил, что пострадавших при пожаре на полигоне в Крыму нет, передает «Национальная служба новостей». Президент РФ Владимир Путин поручил установить причину пожара на полигоне и обеспечить безопасность жителей, а также призвал сохранять осторожность.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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