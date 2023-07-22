Посольство РФ: США теряют контроль над Киевом

Посольство РФ в США: убийство российских военкоров означает, что Штаты теряют контроль над Украиной

Киев использует кассетные боеприпасы из-за отчаяния, сообщает посольство РФ в США Фото: Sgt. Victor Everhart, Jr. / U.S. Department of Defense

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Использование Украиной запрещенных кассетных боеприпасов по мирному населению означает, что Вашингтон теряет контроль над Киевом. Об этом сообщает посольство России в США, комментируя атаку на российских журналистов.

«Применение киевским режимом оружия кассетного типа по гражданскому населению подтверждает: Вашингтон теряет контроль над своими марионетками», — сообщает посольство в своем telegram-канале . Там уточнили, что использование кассетных боеприпасов показывает отчаяние Киева из-за поражений на фронте. Также посольство обвинило США в затягивании конфликта на Украине.

ВСУ обстреляли кассетными боеприпасами российских журналистов 22 июля. В результате атаки был убит корреспондент РИА Новости, экс-сотрудник URA.RU Ростислав Журавлев. Журналисты готовили материал про использование Киевом кассетных боеприпасов для атак по мирному населению Запорожья.