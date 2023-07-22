Посольство РФ: США теряют контроль над Киевом

Использование Украиной запрещенных кассетных боеприпасов по мирному населению означает, что Вашингтон теряет контроль над Киевом. Об этом сообщает посольство России в США, комментируя атаку на российских журналистов.
«Применение киевским режимом оружия кассетного типа по гражданскому населению подтверждает: Вашингтон теряет контроль над своими марионетками», — сообщает посольство в своем telegram-канале. Там уточнили, что использование кассетных боеприпасов показывает отчаяние Киева из-за поражений на фронте. Также посольство обвинило США в затягивании конфликта на Украине.
ВСУ обстреляли кассетными боеприпасами российских журналистов 22 июля. В результате атаки был убит корреспондент РИА Новости, экс-сотрудник URA.RU Ростислав Журавлев. Журналисты готовили материал про использование Киевом кассетных боеприпасов для атак по мирному населению Запорожья.
Использование Украиной запрещенных кассетных боеприпасов по мирному населению означает, что Вашингтон теряет контроль над Киевом. Об этом сообщает посольство России в США, комментируя атаку на российских журналистов. «Применение киевским режимом оружия кассетного типа по гражданскому населению подтверждает: Вашингтон теряет контроль над своими марионетками», — сообщает посольство в своем telegram-канале. Там уточнили, что использование кассетных боеприпасов показывает отчаяние Киева из-за поражений на фронте. Также посольство обвинило США в затягивании конфликта на Украине. ВСУ обстреляли кассетными боеприпасами российских журналистов 22 июля. В результате атаки был убит корреспондент РИА Новости, экс-сотрудник URA.RU Ростислав Журавлев. Журналисты готовили материал про использование Киевом кассетных боеприпасов для атак по мирному населению Запорожья.